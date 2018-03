«Giosuè ha ucciso i fidanzati per salvare la sua carriera in Finanza»

di Cristina Antonutti

PORDENONE -, determinato e. Se fosse stata aperta un'indagine, avrebbe dovuto rinunciare alla carriera nella Guardia di finanza e, probabilmente, anche alla permanenza nell'Esercito, perchè aveva usato il wi-fi della caserma per tormentare il commilitone e la sua compagna. Trifone Ragone (28 anni) e Teresa Costanza (30) erano diventati pericolosi per la suo futuro e dovevano essere eliminati «per sempre dalla sua strada, avviata verso un'attività professionale desiderata e di fondamentale importanza, condivisa anche con la fidanzata». A queste conclusioni è giunta la Corte d'assise di Udine presieduta da Angelica Di Silvestre, con a latere il giudice Paolo Alessio Vernì e sei giudici popolari.Il 28enne di Somma Vesuviana, ex carrista del 132° Carri di Cordenons in procinto di essere arruolato nelle Fiamme Gialle, l'8 novembre scorso è stato. Le motivazioni della sentenza sono state depositate l'altro ieri. Nulla è stato tralasciato: orari, telecamere, testimonianze, superperizia della Procura, dichiarazioni dell'imputato, consulenze della difesa e piste alternative. Tutto è stato argomentato e valutato attentamente. Anche le tesi difensive. La sentenza, per come è stata strutturata, rischia di diventare un macigno in vista dell'impugnazione in Corte d'assise d'appello...