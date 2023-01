Motocross sul greto del Tagliamento, perde il controllo e fa un volo di 10 metri: ragazzo gravissimo

SAN MARTINO IN TAGLIAMENTO - Fa motocross nel greto del fiume, cade e si ferisce gravemente. Il giovane è stato soccorso questa mattina, 29 gennaio, dopo una caduta accidentale da una motocicletta da cross successa sul greto del fiume Tagliamento nel comune di San Martino al Tagliamento. Dopo aver perso il controllo della moto il giovane ha fatto un volo di 10 metri. Alcuni passanti hanno lanciato l'allarme e chiamato il Nue112: sul luogo dell'incidente è giunta l'ambulanza e l'elisoccorso. Il ragazzo è stato stabilizzato dalle equipes sanitarie e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie.