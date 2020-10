Mancata precedenza, scontro tra moto: due minorenni in ospedale

AZZANO DECIMO - Due minorenni sono stati ricoverati in ospedale di Pordenone dopo uno scontro avvenuto a Corva di Azzano Decimo. I due viaggiavano in sella alle proprie moto, quando, molto probabilmente a causa di una mancata precedenza,si sono scontrati all'altezza di un incrocio. In un primo momento si è temuto il peggio perchè i due ragazzi non si muovevano e l'urto era stato particolarmente violento. Sul posto è stato chiamato anche l'elisoccorso. I giovani, però, pur feriti, si sono ripresi quasi subito e sono stati trasportati all'ospedale di Pordenone. Non sono in condizioni gravi. La strada è stata chiusa e si sono verificate lunche code.

