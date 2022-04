PORCIA - Viaggiava a bordo di un ciclomotore senza casco e senza patente, che gli era stata ritirata sei anni fa. Protagonista dell'episodio è un 68enne di Porcia, incappato in un controllo della Polizia locale: ad attirare l'attenzione dei vigili urbani era stata semplicemente la mancanza del casco, ma in seguito ai controlli effettuati è emerso che la violazione commessa era ben più grave.

Per lui è scattata la multa e anche il fermo del ciclomotore. L'episodio risale al 12 aprile: erano circa le 10 quando una pattuglia della Polizia locale del Corpo di Porcia e Roveredo, che fa capo al comandante Paolo Fort, si trovava a percorrere via Ceolini per recarsi a effettuare alcuni sopralluoghi in località Sant'Antonio. Subito dopo il semaforo con corso Italia, i vigili hanno incrociato, proveniente dalla direzione opposta, un ciclomotore, che è poi risultato essere condotto da N. G., 68enne residente a Porcia. L'uomo alla guida del mezzo è stato immediatamente notato dagli agenti perché del casco. Per questo è stato fermato per il dovuto controllo di polizia stradale. Quando però, documenti alla mano, i vigili hanno effettuato tutte le verifiche del caso con le banche dati ministeriali, è risultato che quella di viaggiare senza casco non era l'unica infrazione commessa dal 68enne purliliese: questi, infatti, conduceva il ciclomotore senza avere la patente, che gli era stata revocata ormai da sei anni, nel 2016.

Il conducente del ciclomotore è stato così sanzionato sia per la guida senza patente, sia per il fatto che si trovava a bordo del mezzo a due ruote senza indossare il casco. Oltre alla multa, è scattato dunque anche il fermo del ciclomotore, che dovrà restare nella sua abitazione, all'interno del garage, per un tempo di un minimo di tre mesi.

E, nell'ambito delle attività della Polizia locale, il Comune di Porcia organizza un ciclo di serate informative in materia di sicurezza in sala Diemoz, nel Centro socio-assistenziale di via delle Risorgive. Il primo incontro è in programma martedì 3 maggio alle 18