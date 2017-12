Il neorealismo nel mosaico: premio per giovani talenti, li vota il pubblico

di Paola Treppo

SPILIMBERGO (Pordenone) - I giovanidella Scuola mosaicisti del Friuli presentano le loro opere inedite ispirate all'arte di Giuliano Borghesan. L'inaugurazione della mostra oggi, lunedì 4 dicembre, alle 17.30. L'esposizione,- Lavorare con la luce, è ospitata in due sedi, al ristorante La Torre e alla osteria Da Afro, a. L'iniziativa rientra in Mvsiva 2017, per il 9° Premio Itineraria. Le mostre restano aperte fino al 31 gennaio con orario 10-14/17-22; chiuso domenica pomeriggio e lunedì.Il Premio Itineraria per la Scuola mosaicisti del Friuli è assegnato alle opere che, durante il periodo della mostra, ricevono il maggiore gradimento da parte del pubblico. I visitatori possono votare le opere esposte tramite schede fornite all’ingresso della mostra. Il progetto Mvsiva è sostenuto da Itineraria, associazione culturale non a fini di lucro fondata nel 1993, che tra gli scopi statutari si propone di contribuire a promuovere la conoscenza e la tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico della regione Friuli Venezia Giulia, divulgandone le eccellenze artistiche e culturali. La curatrice èMvsiva è un progetto annuale ideato dae organizzato in collaborazione con ladel Friuli con l’obiettivo di sviluppare temi d’attualità con i giovani artisti della scuola e la partecipazione attiva di maestri contemporanei. Il programma si articola nel corso di un anno didattico attraverso presentazioni e seminari, prende forma con la mostra e si conclude con il Premio Itineraria.Maestro di Musiva per l’anno 2017 è Giuliano Borghesan, nato a Spilimbergo, in una famiglia che tramanda l’arte e la tecnica della fotografia di padre in figlio. Negli anni Cinquanta del Novecento fu uno dei sette del Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia con Carlo Bevilacqua, Aldo Beltrame, Toni Del Tin, Fulvio Roiter e Italo Zannier, artisti che scrissero con la luce memorabili pagine del neorealismo in Friuli.Fondamentale l’esperienza in Marocco, dove giunse nel 1958, rilevò il Royal Studio di Casablanca e si affermò, attraverso numerose mostre personali. Esportò in Marocco il mestiere e l’arte, ovvero il modo di vedere e ritrarre l’umanità nella quale si sentiva immerso: i bambini, la femminilità, la, il lavoro manuale, la povertà, le feste popolari e i paesaggi: erano questi i temi che lo attraevano, rinunciando alle chimere dell’esotismo e alle seduzioni del folclore per inclinare la sua lente verso la verità.