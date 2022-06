PORDENONE - È morto ieri mattina, 31 maggio, all'ospedale di Pordenone dopo una lunga lotta contro la malattia, Renato Zanolli, 77 anni, giornalista pubblicista, studioso appassionato di storia ladina e tradizioni popolari mitteleuropee, collaboratore di radio e periodici nazionali ed esteri, scrittore conosciuto in tutto il Triveneto grazie alle sue pubblicazioni (oltre sessanta) dedicate soprattutto a escursioni e passeggiate tra le Dolomiti.

LA NASCITA

Originario di Cortina d'Ampezzo dove risiede ancora la sorella cui era molto legato, Zanolli si era trasferito, insieme alla moglie e al figlio Andrea, molti anni fa nel Pordenonese, prima nel capoluogo e poi a Fontanafredda dove risiedeva tutt'ora. Aveva collaborato a lungo coi quotidiani locali, tenendo rubriche con utili consigli ai lettori per scegliere i migliori ristoranti, trattorie e osterie del Friuli Venezia Giulia. Con il passare degli anni, da quel lavoro, ne era nata una raccolta di preziosi suggerimenti, poi data alle stampe con il nome La Guida al Buon Vivere per De Bastiani Editore di Vittorio Veneto.

I LIBRI

Tra i suoi libri di maggior successo quello dedicato al Vajont (Cronaca di una tragedia annunciata), la Guida insolita del Friuli, Leggende, fiabe, racconti popolari delle Dolomiti, Andar per malghe e rifugi sulle Dolomiti e Dolomiti in Guerra. Trincee, postazioni e vie ferrate sui sentieri della Grande Guerra. L'ultimo libro firmato da Zanolli, Agriturismi delle Dolomiti. Guida al buon mangiare di montagna, è stato dato alle stampe soltanto due settimane fa ed era venduto in abbinata con Il Gazzettino, come del resto era accaduto per molte sue pubblicazioni precedenti. Proprio con il Gazzettino, infatti, aveva stretto una forte collaborazione e le sue guide hanno sempre ottenuto un grande successo. Non a caso era diventato un punto di riferimento per tutti gli escursionisti che grazie alle sue guide, sempre ben fatte e molto precise, hanno potuto scegliere sentieri e visitare i posti più belli delle Dolomiti e della montagna pordenonese.

ENOGASTRONOMIA

Oltre a questo Renato Zanolli ha scritto anche diverse guide legate ai ritrovi dove poter gustare i prodotti locali, bere un buon bicchiere di vino e poi riprende il cammino verso i monti. Per pubblicizzare i sui libri spesso organizzava dei gazebo la domenica pomeriggio (anche in Veneto) che erano diventati un punto di ritrovo per tutti gli appassionati. Proprio con questi appuntamenti era riuscito ad entrare nel cuore delle persone anche per il suo carattere sempre gentile e pronto a dare suggerimenti. Inoltre grazie a lui alcuni sentieri montani sconosciuti e non più battuti da diverso tempo hanno ripreso a vivere perchè raccontati nei suoi libri e indicati nelle sue guide. Attestati di stima gli sono arrivati da tantissime persone. Un libro è stato anche pubblicato da Mondadori.

LA MALATTIA

Anche quando si era ammalato aveva comunque continuato a scrivere racconti e guide e ha sempre lottato per cercare di sconfiggere il male che oramai, però, lo aveva colpito su più fronti.