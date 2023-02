Travolto da una pianta, quando arrivano i soccorsi è già morto

MEDUNO - A Meduno, in località Navarons, una persona è rimasta travolta da una pianta ed è deceduta a seguito delle gravissime ferite riportate. Secondo quanto si è appreso si tratterebbe di un infortunio sul lavoro. Dopo l'allarme giunto al numero di emergenza del Friuli Venezia Giulia Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato elisoccorso e ambulanza ma, purtroppo, per la persona non è rimasto altro da fare che constatare il decesso. Sul posto giunti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.