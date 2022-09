Furie Rosse orfane del tifoso numero uno: addio a Erminio Boscaia

TAMAI - Griderà Suuu rossi, su dall'alto che più in alto non si può, perché con la morte inizia il secondo tempo. Senza star lì a cambiare lato della tribuna, a seconda di dove attacchi il Tamai. È morto Erminio Mimmo Boscaia, dai più conosciuto proprio per il suo leggendario grido di sostegno alle Furie rosse, con un'orazione che fa proseliti anche in altri campi sportivi, ma che resta unica e originale. Classe 1965, compiva gli anni il 29 novembre, lascia la moglie Luciana, i figli Giovanni e Giulia e il fratello Massimo. Erminio Boscaia appena diplomato è entrato in un'industria del mobile, in cui ha lavorato sino a che la malattia l'ha colto di sorpresa. Da giugno il quadro clinico si è presentato molto problematico e, nonostante le cure, la malattia non gli ha lasciato scampo. Da sempre era dirigente della Polisportiva Tamai, di cui da diversi anni era anche tesoriere. Gioviale e presente ovunque vi fosse un'iniziativa legata alla società sportiva del borgo, non era mai fuori posto e si distingueva perché non profferiva parole inopportune. Teneva il conto delle partite del Tamai che aveva visto, a gennaio 2019 ce ne dichiarò 824: un'altra cinquantina della prima squadra è da aggiungere senza contradditorio finale.

LA VOCE

Il copyright del grido di battaglia delle Furie rosse è suo. Il fratello Massimo gli faceva eco in tribuna, entrambi divertiti nello scambiarsi il ruolo di specchietto per le allodole come consumati giullari. Mai una volta senza voce, caldo o freddo, pioggia o vento che ci fosse. Nel tempo il grido è diventato talmente famoso da vantare innumerevoli tentativi di imitazione. Suuu rossi su, tacaaa è la versione completa della celebre frase, contraddistinta da un recitato e da una tonalità che hanno fatto scuola e provocato sorrisi pure nei sostenitori delle squadre avversarie presenti allo stadio, sia in casa che in trasferta. Anche per questa rarità di socializzazione trasversale il ricordo resta fecondo. Insieme alle parole canoniche ce ne potevano stare anche altre, dopo, sostenendo una competenza acquisita nel tempo, quando non concordava con certe decisioni arbitrali. Servivano soprattutto a stemperare l'atmosfera se c'era qualcosa che non andava. La fratellanza Erminio - Massimo è stata pionieristica anche nel filmare costantemente le partite, regalando le immagini alle emittenti locali.

IL SALUTO

Padrone del terzo tempo al chiosco tamaiota, Erminio non lesinava disponibilità e accoglienza. Sui festeggiamenti paesani in corso, che si chiuderanno domenica, cala un velo di tristezza. Prima squadra e giovanili del Tamai nel prossimo fine settimana giocheranno con il lutto. «Difficile condensare tutto in un ricordo - afferma commosso Stefano Mainardis, vice presidente - dopo aver condiviso con Mimmo l'infanzia, serate, le ferie, oltre a tanto Tamai. Resta un emblema della vita, della gioia e della positività. Non ricordo una discussione con qualcuno, perché sapeva ricondurre tutto a un umorismo fine e leggero. Le sue battute sugli spalti erano storiche». «Negli ultimi mesi gli siamo stati per quanto possibile vicini. Mai gli ho sentito dire o visto scrivere nei messaggi perché è successo a me!. Nessun lamento e ha sempre voluto essere informato di come andassero la squadra e i festeggiamenti in corso». Le esequie verranno celebrate nella chiesa di Tamai sabato pomeriggio.