Addio a Romano Ferrarin, ex segretario comunale di Prata e Azzano Decimo

PRATA - Una vita al servizio dell'amministrazione pubblica, professione svolta con grande capacità e umanità in tanti comuni. Questo il ricordo che lascia Romano Ferrarin, 91 anni, in passato segretario comunale di Prata e poi, sul finire della carriera, segretario generale ad Azzano Decimo. È spirato la scorsa notte all'ospedale di Pordenone, stroncato da una polmonite. «Due settimane fa era entrato in ospedale, quindi era ritornato a casa per essere ricoverato nuovamente quando le sue condizioni si sono fatte molto critiche, senza la speranza di un recupero», ricorda il figlio Emanuele Ferrarin, che piange il padre insieme alla madre Maria e alla sorella Lara.

LA VITA

Romano Ferrarin, per i riconosciuti meriti di servizio, era stato insignito del titolo di cavaliere della Repubblica. Il 22 agosto avrebbe compiuto 92 anni; aveva nato nel 1930 in Emilia Romagna, a Bastiglia di Modena, un borgo nella piana tra i fiumi Serchia e Panaro. Il padre aveva avuto l'incarico di segretario comunale in quel paese e lì aveva conosciuto quella che sarebbe diventata la madre dei suoi figli. Romano conseguì il diploma di liceo classico ed intraprese anch'egli la strada della pubblica amministrazione, approdando in Friuli. Tra le sue prime destinazioni ci fu il minuscolo comune di Drenchia, in provincia di Udine. «Fu durante questo periodo che mio padre conobbe mia madre Maria e si sposarono», racconta Emanuele, rievocando anche gli anni di servizio in Alta Carnia e in altri posti della regione, prima di ottenere la nomina a Prata, dove la famiglia mise definitivamente radici.

LA FEDE

Uomo di grande fede, l'ex segretario era devoto di padre Pio da Pietralcina, il santo dei frati minori cappuccini, che aveva avuto modo di conoscere da vicino. «Romano Ferrarin era una persona molto stimata, che ha dato il proprio contributo al bene della nostra comunità - commenta il sindaco Dorino Favot -. In questo triste momento esprimo alla sua famiglia la mia vicinanza e quella dell'amministrazione comunale». Prima della pensione, il funzionario ha guidato la segreteria del Comune di Azzano Decimo. «Quando ha lasciato il lavoro, si è dedicato alla famiglia. Purtroppo, la frattura di un femore gli procurò gravi conseguenze, è finito in terapia intensiva ed in seguito non riuscì più a camminare», rievoca il figlio, che ricorda anche la generosa convivialità di papà Romano, che ogni estate a San Candido in Val Pusteria, dove la famiglia trascorreva le vacanze, organizzava la trifolata di funghi a cui invitava tanti compaesani di Prata. La comunità pratese gli darà l'ultimo saluto lunedì alle 16 nella chiesa parrocchiale di Santa Lucia. Chi vorrà onorare la sua memoria, su indicazione della famiglia, potrà devolvere offerte alla Fondazione Biasotto.