Pordenone. Morto Paul Girolami, storico presidente della Glaxo. Figlio di emigranti, la regina Elisabetta lo nominò baronetto

FANNA (PORDENONE) - È morto, a 97 anni, nella sua casa di Fanna (Pordenone) Sir Paul Girolami, storico presidente e amministratore delegato della multinazionale farmaceutica Glaxo. Figlio di genitori emigrati in Gran Bretagna, entrò nell'azienda da giovanissimo come financial controller. Nel 1968 divenne direttore finanziario e negli anni successivi si occupò della costituzione e riorganizzazione di consociate e associate della Glaxo all'estero. Nel 1985 divenne il presidente della multinazionale. In quegli anni d'oro Glaxo superò in valore, per un breve periodo, British Telecom, divenendo l'azienda più valutata del mercato azionario britannico (LSE) e scalando il secondo posto nel mondo tra le aziende farmaceutiche.

Nel 1987 la regina Elisabetta conferì a Paul Girolami il titolo di baronetto, fu anzi tra i primi a ricevere l'onorificenza tra coloro che non erano nati nel Regno Unito; nel 1991 fu la volta dell'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga a nominarlo Cavaliere del Lavoro. Un importante riconoscimento infine arrivò anche dal Giappone, proprio nello stesso anno: gli fu conferito l'ordine del Sol Levante dall'Imperatore del Giappone.