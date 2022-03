Addio a Marco Camuccio, morto a 46 anni il co-titolare della Premek Hi Tech ed ex presidente dei giovani imprenditori di Unindustria

PORDENONE - Marco Camuccio, 46 anni, co-titolare dell'azienda di famiglia, Premek Hi Tech Srl, presidente del Gruppo Giovani Industriali di Pordenone dal 2012 al 2015, è morto la scorsa notte. Ne ha dato notizia quest'oggi, 4 marzo, con immenso dolore, a tutti gli associati, il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, il quale, a nome della comunità imprenditoriale, per la quale Camuccio si era speso fin da giovanissimo, «si è stretto attorno alla moglie Evelina, al papà Gino, alla mamma Celestina, alla sorella Francesca e ai suoi piccoli bambini».

Dopo la laurea conseguita nel 2002 e un periodo intensivo di studi alla Jonkoping International Business School in Svezia, Camuccio era entrato nell'azienda di famiglia, specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione. Aveva aderito a Unindustria Pordenone nel 2003 diventando parte attiva del Gruppo giovani imprenditori di cui aveva ricoperto la carica di consigliere dal 2007 e di presidente nel quadriennio 2012 - 2015. Fiore all'occhiello del suo mandato, la formazione e l'orientamento al mondo del lavoro. Testimonianza più intensa e numericamente importante di questo concetto, il progetto Stars, finalizzato a orientare i giovani studenti alle professioni maggiormente richieste in particolare dal settore produttivo, divulgare la cultura tecnica e quella imprenditoriale. È stato anche consigliere della Camera di Commercio di Pordenone, oggi Pordenone-Udine, dal 2014 al 2018.