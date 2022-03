PORDENONE - «Marco è stato per tutti noi un grande esempio. Il periodo passato con lui alla guida del Gruppo giovani imprenditori di Unindustria per me è stato davvero meraviglioso e molto, molto formativo. Lui era sempre molto veloce nel vedere le cose, sempre un passo avanti». A ricordare l'imprenditore Marco Camuccio - contitolare della Premek Hi-Tech, l'azienda di famiglia a Vallenoncello, morto venerdì scorso a soli 46 anni dopo una malattia che se l'è portato via in pochissimo tempo - è Marco Mucignat, suo vicepresidente nel Gruppo Giovani industriali dal 2012 al 2016. Non solo colleghi e compagni di esperienze associative e imprenditoriali, ma anche amici nella vita. «Molte - racconta non senza commozione Marco Mucignat, oggi manager in una importante azienda veneta - sono state le sfide che, soprattutto in quegli anni di guida del gruppo, abbiamo affrontato insieme.

Dalle tante partecipazioni ai concorsi per le migliori start-up. Ai fitti e proficui rapporti con l'Università e con le scuole che tutti insieme eravamo riusciti a instaurare. Ricordo poi l'impegno nell'associazione nazionale quando portavamo le nostre proposte e i nostri modelli a Roma. E poi le missioni all'estero, una in particolare in Libia. La sua esperienza internazionale - continua Mucignat - gli derivava sia dagli studi, ma anche dai mercati che frequentava per l'azienda di famiglia. Era un vulcano di idee. Una perdita che peserà per noi, per la famiglia, per l'associazione ma anche per il territorio». Uno dei pallini di Marco Camuccio era quello di riuscire ad avvicinare sempre di più il mondo della scuola con le imprese. Si impegnò tantissimo per ampliare la possibilità di stage e di ingressi di studenti nel sistema produttivo. E poi l'innovazione a cui dedicò tante energie.

«Era un grande visionario e un motivatore. Cercava sempre la squadra. E poi sapeva contagiare tutti noi con il suo sorriso», è unanime il ricordo di altri due amici imprenditori di quella generazione dei quaranta-cinquantenni, Patrizio Bortolus e Andrea Malacart. Organizzatori allora - tra gli altri Alessandro Zanetti, Raul Pietrini, Paola Snidero, Carlo De Franceschi - dei premi sull'innovazione Awards dell'imprenditoria. Un concorso le cui premiazioni, proprio per volontà di Camuccio, nel 2013 furono organizzate al Cro di Aviano. «Il premio, quest'anno, - disse in quell'occasione con grande sensibilità Marco Camuccio - contiene anche un augurio, quello di una società che sia capace di integrare gli aspetti economici e di innovazione alla cultura della salute. Per questo abbiamo deciso di organizzare la cerimonia di premiazione al Cro di Aviano». Ieri un messaggio di cordoglio è arrivato anche da Marco Gai, già presidente nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria. Domani mattina, alle 10 nel duomo di San Marco, saranno in tanti a volerlo salutare per l'ultima volta stringendosi attorno alla sua grande famiglia: la moglie con i due figli, la mamma il papà e la sorella.