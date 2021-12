PORCIA - Un uomo di 52 anni, Paolo Marzin, è stato trovato privo di vita, sul pavimento della camera da letto che condivideva con l’anziana madre, vedova e ridotta in stato vegetativo da una malattia. Il fatto drammatico è successo ieri pomeriggio in un’abitazione di via Friuli, nella frazione di Sant’Antonio di Porcia. L’uomo era accasciato sul pavimento della camera da letto che condivideva con l’anziana e, da quanto si è appreso, sarebbe rimasto vittima di un’emorragia.



L’ALLARME

A dare l’allarme, nel primo pomeriggio di ieri, sarebbero stati alcuni i vicini di casa, perchè il cane della famiglia non la smetteva di abbaiare. L’anziana, allettata e impossibilitata a muoversi, è stata soccorsa dopo ore, grazie all’arrivo, verso le 16, di personale sanitario incaricato dell’assistenza, che ha suonato all’abitazione per verificare cosa stesse succedendo, senza ottenere risposte dal figlio dell’anziana. Insospettiti, anche perchè dentro casa il cane continuava ad abbaiare agitato ininterrottamente, il personale sanitario ha chiamato i vigili del fuoco del comando provinciale che sono intervenuti sul posto insieme con gli uomini della Polizia di Stato.



IL CANE SEDATO

In rinforzo è intervenuta anche un’ambulanza veterinaria del servizio “Mi fido di te” per prendersi cura del cane. La povera bestia era così agitata e aggressiva che è stato necessario sedarla per poter entrare nell’abitazione di via Friuli. È stato così, che poliziotti e pompieri hanno scoperto il cadavere dell’uomo e anche alcune macchie dei sangue. Forse cadendo, a causa del malore, Marzin aveva sbattuto la testa.

La donna è stata presa subito in carico e le sono state prestate le prime cure necessarie. Indagini su quanto accaduto sono state avviate dagli uomini della Questura, che hanno però già escluso la responsabilità di terzi. Resta da accertate l’ora e le cause del decesso, che secondo le prime ipotesi, come detto, sarebbero riconducibile a un malore.