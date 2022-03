PORDENONE - Una lunga vita, vissuta al massimo e coltivando le proprie passioni: quella lavorativa per la medicina neonatale e quella riscoperta in tarda età, dopo la pensione, per la filosofia e in particolare per la bioetica. È quella del dottor Gianfranco Vazzoler, che ha concluso la sua lunga esistenza a 91 anni.

Dopo la laurea in medicina a Padova e ben cinque specializzazioni, ha lavorato per oltre trent’anni all’ospedale civile “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone nel reparto della Neonatologia.

È stato responsabile del distretto materno-infantile all’allora Asl pordenonese e negli ultimi anni di carriera medica ha svolto la stessa funzione al Policlinico San Giorgio, sempre in riva al Noncello. Sono centinaia i bimbi nati e le puerpere assistite dal dottor Vazzoler. E non solo in Italia. Infatti tra gli anni Settanta e Ottanta, assieme ad altri due medici pordenonesi, il radiologo Morassut e l’ortopedico Novaretti, si è trasferito in Tanzania per sei mesi, aprendo un ospedale pediatrico.

La curiosità non lo ha abbandonato neanche una volta lasciata la professione dopo una lunga carriera. Iscrittosi alla facoltà di Filosofia all’Università Ca’ Foscari di Venezia, si è laureato in bioetica continuando a collaborare con l’Ateneo. Nel 2006 ha curato, in collaborazione con Fabrizio Turoldo, la pubblicazione del libro “Il testamento biologico”, edito da Libreria Editrice Cafoscarina di Venezia. Un tema particolarmente impegnativo, perché in quegli anni si sviluppavano le vicende legate al fine vita di Piergiorgio Welby e, soprattutto, di Eluana Englaro, che il professor Vazzoler seguì personalmente suscitando anche diverse discussioni tra i cosiddetti comitati Pro Vita. Un vero pioniere nel dibattito sull’eutanasia in Italia.

«È stata una persona tenace ed intelligente – racconta la nipote Miriam Boschian – e talvolta questa sua schiettezza gli rendeva difficili i rapporti sociali. Ma questa è stata anche la sua grande forza, perché la grande curiosità lo spingeva ad approfondire argomenti nei più diversi campi». Sembra quasi paradossale, ma è passato a discutere di come dare la vita a come sia possibile interromperla in certe circostanze. «Lo zio era ateo – ricorda la nipote – ma questo forse gli faceva ancor di più apprezzare la vita, che ha vissuto pienamente. Negli ultimi tempi, pur non potendosi muovere, e per questo dovendo rinunciare alle sue passioni per la montagna e per la caccia, ha mantenuto sempre viva una grande curiosità e una mente lucida. Tante mamme, me compresa gli devono molto». Fino all’ultimo è stato attento alla questione del fine vita, anche se non ha avuto necessità di dare istruzioni in merito ai parenti. Che avranno solo l’onere di andare a ritirare la laurea dello zio a Venezia. Per ricordarlo ci sarà solo un saluto laico organizzato dai familiari nei prossimi giorni.