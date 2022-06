Morto a 59 anni Gigi Kakà Corazza. La passione per il calcio e il Pordenone

PORDENONE - Il male lo aveva colpito appena tre mesi fa. Una notizia come un fulmine, poi una breve lotta per sopravvivere, fino al triste epilogo di ieri pomeriggio. È morto a 59 anni Gigi Corazza, soprannominato Kakà dai compagni di squadra degli amatori San Lorenzo, la squadra di calcio con cui giocava da tempo a Porcia, il paese nel quale risiedeva. Del San Lorenzo Gigi era un vero e proprio simbolo, nonché una bandiera. Nella vita Corazza faceva il magazziniere e conviveva con la compagna Roberta, sempre a Porcia. L'altra sua grande passione era il Pordenone Calcio, che seguiva con affetto. Aveva avuto anche un passato tra i tifosi più accesi che frequentano la curva neroverde. Sono stati in tanti, ieri, a ricordarlo con un messaggio di affetto sui social network.