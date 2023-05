SACILE - Si è spento a 85 anni all'ospedale di Pordenone dov'era ricoverato per una malattia che lo affliggeva da alcuni anni, Bruno Vicenzotto. Noto impresario edile, abitava a San Giovanni di Livenza e per molti anni era stato una delle colonne della società calcistica sacilese. Vicenzotto ne fu presidente per tre anni e mezzo: vi era approdato come dirigente, insieme ad alcuni altri imprenditori, nel 1979, per prendere poi in mano le redini della società in vista dell'annata calcistica 80/81.

IL RICORDO

«Il suo impegno consentì alla Sacilese di rimanere in serie D per tutta la sua presidenza», ricorda Gianni Ivan, memoria storica della società liventina e autore del libro che ha celebrato il secolo di storia calcistica locale. «Vicenzotto era una persona gentile e distinta, mai una parola fuori posto, era anche generoso e contraddistinto da un grande attaccamento alla società». Attaccamento che lo ha portato ad esserne dirigente anche nei momenti più difficili, quando, nel 2016, fu necessario ripartire dal basso. «Non mancò il suo impegno nemmeno allora». Fu uno dei due vicepresidenti e il suo amore per la Sacilese fu interrotto di recente solo dal peggiorare delle condizioni di salute. «Il calcio, le sue adorate nipoti, il giocare a scopa, ma su tutte queste, la passione più forte è stata per mio papà la sua azienda. Ha lavorato fino all'ultimo», racconta Annalisa, la figlia che lo ha affiancato nell'attività in tutti questi anni. «Ho sempre visto mio padre come una persona tenace e combattiva, molto legato al cantiere, al lavoro. Costruì alcuni tra i primi condomini di Sacile, all'opera già negli anni 60 e anche in altre città della regione, fino a Gorizia e Trieste».

IL DOLORE

«È una notizia che ci ha molto amareggiato. Bruno Vicenzotto era ancora oggi socio della Sacilese», ricorda l'attuale presidente Luigi Sandrin. «Non solo un ex presidente, ma anche una persona attaccata ai colori, alla storia della nostra società, tanto che, in accordo con la famiglia, al funerale presenzieranno dei rappresentanti della società che ha guidato e lo omaggeremo con un gagliardetto della Sacilese sopra la bara». Bruno Vicenzotto lascia i figli Annalisa, Michela e Massimo, i fratelli Mario ed Elvio, le nipoti Irene e Francesca. Il rosario sarà recitato stasera, 10 maggio, alle 19 nella chiesa arcipretale San Tiziano di Francenigo che è la parrocchia della piccola frazione sacilese e dove domani, dalle 15, verranno celebrati i funerali. La famiglia ha reso noto che eventuali offerte saranno devolute alla scuola materna di Francenigo.