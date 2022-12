SACILE - Erminio Cesa si era sentito male sabato scorso nella sua abitazione sacilese, accusando delle difficoltà motorie che avevano convinto la sorella Edi a chiamare i soccorsi. Il successivo ricovero al Santa Maria degli Angeli di Pordenone ha svelato quella che sembra essere stata un'infezione che attraverso il sangue ha raggiunto gli organi interni, costringendo i medici a intubarlo e trasferirlo in Rianimazione. Ogni cura è risultata inutile, il misterioso quanto fulminio male non ha lasciato scampo al 72enne sacilese, noto imprenditore del settore del mobile.



IMPRENDITORE

Cesa è mancato lunedì notte intorno alle 23. Da tempo divideva la sua vita tra Mosca, dove viveva per circa metà dell'anno, e la natia San Giovanni del Tempio. In questi giorni si trovava in Italia, mentre la moglie Katia e le due figlie di 9 e 15 anni erano rimaste in Russia, dove le ragazze frequentano la scuola. Gli sono stati vicino la sorella Edi, alla quale era molto attaccato, e il cognato, oltre a tanti amici che Erminio ancora contava in riva al Livenza. Tra loro, l'ex deputato e consigliere comunale Isidoro Gottardo, amico d'infanzia con il quale condivideva la passione per la montagna. «Ci andavamo d'estate, insieme a Giacomo Zanette, titolare della Mcz e Carlo Camilotti, presidente dello sci club. Gli avevamo fatto nascere la passione dell'andar a funghi», commenta Gottardo, che lo ricorda anche come imprenditore dalle grandi capacità, in passato alla guida di un paio di mobilifici. «In particolare era stato socio della Martex di Prata, mentre oggi svolgeva attività di consulenza, soprattutto per imprenditori russi che periodicamente accompagnava in Italia per viaggi di lavoro».



GLI AMICI

Un uomo di successo in campo lavorativo ma, come mostrano i toni dei molti che in rete lo stanno salutando con affetto, anche una persona che aveva mantenuto i piedi per terra, che aveva saputo farsi voler bene, che più di qualcuno ricorda per la sua saggezza e che molti chiamavano confidenzialmente con il soprannome Bubu. Lo ricorda con amore anche Alberto Gottardo: «Erminio rimarrà sempre nel mio cuore, una delle persone sagge da cui nella vita ho imparato. Una persona generosa e buona a cui voglio davvero bene, nelle sue meravigliose figlie continuerà a vivere la sua luce». Qualche anno fa Cesa aveva avuto un infarto, ma si era totalmente ripreso. «Adesso stava bene, la sua scomparsa è del tutto inaspettata», osserva Isidoro Gottardo. «Era anche molto meticoloso, si sottoponeva a controlli sanitari periodici che ne avevano attestato il buono stato di salute», poi questa improvvisa infezione la cui natura andrà probabilmente approfondita meglio e che ha colto tutti di sorpresa. «Pensare che mi aveva confessato di voler andare in pensione per godersi la vecchiaia» racconta ancora l'amico di sempre.



TRA FRIULI E RUSSIA

Se negli ultimi anni si divideva vivendo un semestre a Mosca e l'altra metà dell'anno in Friuli Venezia Giulia, non vi sono dubbi che Cesa nutrisse un profondo attaccamento per la sua terra e i molti amici che vi conservava. Era stato anche uno dei fondatori del Consorzio artigianale sacilese che aveva sede nella zona industriale di via Geromina e del quale aveva ricoperto la carica di vice presidente. Dopo aver sposato la moglie Katia, di origini russe, aveva aperto un mobilificio anche dalle parti di Mosca. Negli ultimi anni la sua attività era stata invece prevalentemente di consulenza. Non è stata ancora fissata la data del funerale. L'attuale situazione diplomatica tra Europa e Russia renderà probabilmente complicato l'arrivo in Italia della compagna e delle due figlie.