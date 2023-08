La sua immagine del profilo Facebook diceva tutto: «In consolle da oltre 30 anni». Sì, perché la professione di Stefano Coss, conosciuto come dj Stefano, era una sola: far ballare e far divertire. Ieri un male inguaribile se l'è portato via all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dov'era ricoverato da tempo per un ciclo di cure che si sono rivelate purtroppo inutili. Aveva 61 anni e la notizia della sua morte ha immediatamente generato un'ondata di commozione nel popolo della notte e non solo. Persone di tutte le età che il dj Stefano Coss aveva fatto ballare nell'ultimo trentennio. Aveva ricoperto anche il ruolo di direttore artistico sia al Tio Disco di San Vito al Tagliamento che al Royal di Pordenone. Era originario di Basiliano. «Volevo rasserenare tutti coloro che con un commento, un messaggio, una telefonata oppure una visita, mi hanno tenuto su di morale, che tutti i parametri per affrontare il nemico, sono tutti in ordine», scriveva solamente a metà a agosto.