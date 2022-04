SPILIMBERGO - Era soprannominato Tzu, da tsunami. Una vitalità contagiosa, quella di Diego Inversi, giovane imprenditore spilimberghese con la passione per la pallavolo e per i tornei estivi di green volley, la cui vita si è bruscamente interrotta alle 5.30 di lunedì mattina. Inversi, 34 anni ancora da compiere, è descritto dagli amici come un gran lavoratore che oltre a gestire il lavasecco di famiglia, in via XXIV Maggio a Spilimbergo, da qualche mese si era impiegato come operaio in un azienda della zona. Sgomenti gli amici, soprattutto quelli che gravitavano nel mondo del volley e dei tornei estivi di green volley, disciplina di carattere prettamente estivo che si svolge all'aperto, con formazioni miste e che unisce lo sport al divertimento e alla socializzazione. Di solito i praticanti di questa disciplina hanno un calendario con tornei che vanno da maggio a fine agosto, quando si inizia l'attività regolare indoor. Una vera e propria grande famiglia che si sposta ogni fine settimana e che partecipa a manifestazioni non solo in Friuli, ma anche in Veneto e anche oltre confine (Slovenia e Croazia).

La notizia ha ovviamente sollevato ampio cordoglio in tutta la comunità degli appassionati. «Diego era una forza della natura fanno sapere gli amici di Spilimbergo con i quali partecipava ai tornei estivi era in prima fila quando si trattava di divertirsi. Dall'altro lato era molto altruista, sempre pronto ad aiutare chi ne avesse bisogno, mettendosi completamente a disposizione. Nelle feste era bravissimo a ballare latino americano ed era un abile cuoco. Era un grande lavoratore e un abbraccio va alla sua famiglia: mamma, papà e sorella. Sicuramente ci saranno molte persone del mondo del green volley a salutarlo e a rendergli omaggio e ci piacerebbe ricordarlo organizzando un paio di tornei, di quelli che sarebbero piaciuti a lui».

Le stesse emozioni hanno colpito i compagni di squadra e gli avversari che Inversi aveva incontrato in questi anni nella pallavolo indoor. Marco Ballarin ha condiviso con lui dieci anni di carriera pallavolistica. Inversi aveva iniziato nel ruolo di centrale in amatoriale a Montereale e dopo aver conosciuto Ballarin si era trasferito in Serie D a Travesio. Dopo una promozione in serie C il duo si è trasferito, sempre nella massima serie regionale, prima a Mortegliano e poi a S. Vito. «Questa è stata la prima nelle ultime dieci stagioni racconta Ballarin che non abbiamo giocato assieme, visto che Diego giocava in Prima Divisione a S. Vito. Con lui mi sentivo uno di famiglia e posso dire che abbiamo passato momenti bellissimi insieme. Era di compagnia, ma anche un grandissimo lavoratore. Faceva più di 12 ore al giorno, ma era disponibile per tutti e cercava di risolvere i problemi. Non ci si vedeva spesso, ma quando capitava ci si abbracciava perché eravamo cari amici. Ci siamo sentiti nel weekend: programmavamo i tornei della stagione estiva. Il suo ultimo messaggio è stato Siamo nati per combattere e ora purtroppo se n'è andato».