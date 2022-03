PASIANO - «Una persona cordiale, amante dell'arte ed orgoglioso delle sue radici e della sua famiglia. A Visinale lo ricordano amorevolmente». Così il sindaco di Pasiano, Edi Piccinin, commenta la scomparsa di Alessandro Quirino Querini o Quirini di Santa Giustina, 83 anni, conte di Castel Temene e Casali Dafnes. Era l'ultimo signore della omonima villa di Visinale, tra le più antiche del Friuli occidentale, prescelta come meta storica nel comune di Pasiano per le Giornate di Primavera e d'Autunno organizzate dal Fai. Alle visite guidate nella villa (completata nel 1542 dai diplomatici veneziani Cavazza) faceva da cicerone proprio il conte Alessandro, familiarmente chiamato Sandro, per ricostruire tramite la storia della casa avita, dove ha abitato fino all'ultimo, anche le ultra millenarie vicende del casato dei patrizi veneti Querini - Quirini (valgono entrambe le dizioni) di discendenza sabina, vantando tra i propri antenati ancestrali l'imperatore Galba e il capitan Querino che, nel 453, si pose alla testa di truppe padovane per fronteggiare Attila nella difesa di Aquileia.

IL FUNERALE

La salma del nobiluomo dalle 12 di oggi sarà composta nella cappella gentilizia in via Visinale di Sotto, mentre dalle 15 si terranno i funerali nella chiesa parrocchiale di Visinale. Alessandro Querini sposatosi due volte (lascia la seconda moglie Ada) non ha discendenti. Era figlio dell'avvocato Vittorio (che fu ispettore della Soprintendenza ai beni monumentali del Friuli Venezia Giulia). La sorella Querina, moglie del barone Francesco Fioravanti Onesti, è scomparsa qualche anno fa. Acquisito il diploma di geometra, il conte di Visinale (che avrebbe compiuto 84 anni a luglio) si è dedicato a lungo alla progettazione di edifici in Italia e all'estero, professione che lasciò per assumere il ruolo di capoarea in Veneto e Friuli Venezia Giulia del marchio Fiorucci. Ma la sua passione erano le auto storiche; al volante delle sue Lancia Coupé frequentò i più importanti circuiti europei, conseguendo brillanti risultati.

IL RICORDO DEL CUGINO

«Alessandro va ricordato per il suo spirito sensibile, la sua cultura e il grande senso dell'ospitalità, che dimostrava aprendo la villa di Visinale a tantissimi amici in occasione delle bellissime feste che offriva, esprimendo la sua pura indole di spiccata tradizione veneziana», rammenta il cugino Paolo Quirini. La villa di Visinale, nota come Cavazza-Querini , è adibita a residenza d'epoca. Gli aristocratici veneziani Querini di Candia del ramo di Santa Giustina, già attivi in importanti relazioni commerciali tra la Serenissima e Creta, la acquisirono nel 1643. La proprietà è rimasta sempre in mano al casato fino all'erede Alessandro scomparso due giorni fa. Tra i più illustri avi annovera due dogi e Pietro Querini, il patrizio veneziano storicamente ritenuto importatore in Italia dello stoccafisso. Dopo avere fatto naufragio nelle isole norvegesi Lofoten, vi apprese le tecniche di pesca e di conservazione del merluzzo-stoccafisso poi diffuse in patria una volta ritornato a Venezia.