Addio a Elia Nonis, il negoziante "buono" diventato pilastro del commercio

SAN VITO - Era un decano dei commercianti sanvitesi. Per 60 anni, dietro al bancone del suo negozio assieme alla famiglia, è stato un punto di riferimento. Elia Nonis, storico titolare dell’omonimo negozio, è morto mercoledì sera a 87 anni. Nato il 4 maggio 1933, Elia Nonis, stesso nome del papà nato a fine Ottocento, era un volto e un nome noto in città e non solo. A metà anni Sessanta ha conosciuto Annamaria, che avrebbe sposato nel 1969, e dalla loro unione è nato Dario. Si è speso non solo nel lavoro ma anche per il territorio: in particolare negli anni Settanta è stato tra i fondatori del Lions Club Medio Tagliamento e inoltre ha fatto parte della sezione regionale di Chaine des Rotisseurs. «Era apprezzato e amato da tutti per le sue qualità, sia in campo professionale che umano - lo ricorda il figlio Dario -. Con la scomparsa di papà, San Vito perde un pezzetto della sua storia. Era considerato un’istituzione». Nonis ha iniziato a rimboccarsi le maniche già a 14 anni, impegnandosi nei mercati come ferramenta. Poi appena maggiorenne, nei primi anni Cinquanta,ha aperto nel centro storico di San Vito un piccolo negozio di casalinghi per poi trasferirsi nel 1969 in via Amalteo, dove ha ampliato la superficie di vendita con una vasta gamma di prodotti: articoli regalo, mobili di antiquariato e arredamento, lista nozze, diventando punto di riferimento del commercio sanvitese per oltre mezzo secolo. Le sue vetrine hanno esposto oggetti ricercati d’arredamento, per la cucina, di design e tendenza fino al 2017, quando la terza generazione rappresentata da Dario Nonis ha scelto di chiudere il negozio di San Vito e trasferire l’attività in centro a Pordenone, dove tutt’ora è aperta. L’Ascom-Confcommercio attraverso il presidente mandamentale Fabio Pillon, il presidente provinciale Alberto Marchiori e il direttore Massimo Giordano, nel manifestare vicinanza e affetto alla famiglia Nonis, ricordano la figura di Elia: «Il suo è stato un negozio di prestigio, punto di riferimento frequentato da un pubblico sempre più esigente e interessato alle nuove proposte di un settore innovativo come quello dell’oggettistica. Nel 2017, dopo oltre sessanta anni, Elia ha lasciato con onore l’attività che ha chiuso passando nelle mani del figlio Dario che ha aperto un nuovo punto vendita a Pordenone, in vicolo delle Acque. Nel 2018 gli è stato conferito, dall’Ascom-Confcommercio e 50&Più, il titolo di Maestro del Commercio con l’Aquila di diamante per oltre 50 anni di attività ininterrotta. Una persona di grande valore umano - aggiungono -, sempre disponibile verso gli altri e, soprattutto, di grandi capacità professionali nella gestione di un’attività commerciale portata a grandi livelli». © RIPRODUZIONE RISERVATA