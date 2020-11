SAN QUIRINO - Se n’è andato in silenzio, senza nessuno accanto. E per tanti, troppi giorni nessuno si è accorto della sua assenza. Nessuno ha suonato il campanello per capire se a quel 47enne, magari un po’ scontroso, era accaduto qualcosa. Dimenticato mentre fuori la vita scorreva e il pensiero di molti andava alle morti per Covid. Ma si muore anche di altro. Si muore soli senza un ultimo sorriso, senza una carezza, anche nella propria casa. Dramma della solitudine, si definisce. Perchè è la solitudine di un uomo di 47 anni la protagonista di questa storia senza lieto fine che racconta come si possa essere soli anche se si vive nel centro di un paese piccolo come San Quirino, dove tutti si conoscono e dove non ci sono i palazzoni alveari abitati da decine di esseri umani sconosciuti tra loro.

P.T. non aveva un lavoro fisso, nemmeno una compagna, viveva da solo e con la famiglia da tempo aveva rotto ogni rapporto. Scelta? Chissà, non è questo che importa. Ieri alcune persone hanno chiesto l’intervento dei carabinieri di Aviano: il 47enne si sarebbe dovuto presentare per dare una mano a tagliare la legna. Ma non si è visto e nessuno da giorni lo aveva incontrato. A quel punto si è acceso un lumicino e qualcuno si è ricordato di quell’uomo che se ne stava in disparte, ma che in quel paese viveva, come tanti altri semplicemente più visibili.

I carabinieri cercavano un uomo, ma hanno trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione a fotografare la morte dimenticata. La solitudine di una vita anche in un piccolo paese. Difficile capire cosa possa essere accaduto: non ci sono segni di violenza, della presenza di terzi in quell’abitazione. Probabilmente il 47enne è morto per cause naturali. A stabilirlo sarà l’autopsia che però non svelerà il perchè di tanta solitudine

