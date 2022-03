Addio all'avvocato Toffoli, morto a 47 anni in poche settimane

PORDENONE - Era solito fermarsi sotto il portico del Tribunale, assorto nel fascicolo aperto sul muretto per un ultimo ripasso agli atti processuali prima confrontarsi con i giudici. Ieri, all'ingresso del palazzo di giustizia, leggere il necrologio dell'avvocato Christian Toffoli è stato per tutti un colpo al cuore. Aveva 47 anni e una malattia che lo ha consumato nel giro di poche settimane. «Siamo attoniti di fronte a questa tragica notizia - ha commentato il presidente dell'Ordine degli avvocati, Alberto Rumiel - Ci lascia un collega riservato, corretto e preparato. Alla moglie e alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta l'avvocatura pordenonese».

Nato a Conegliano, iscritto all'Ordine dal 2006 e studio legale in via dei Molini a Pordenone, Toffoli era un ottimo civilista, ma faceva con passione anche penale. Era specializzato in diritto agrario, settore in cui era molto preparato, con particolare riguardo alla normativa europea. Era di poche parole, concreto e riservato. «Un mese fa mi aveva telefonato chiedendomi se potevo sostituirlo nel caso si fosse reso necessario, perché non stava bene», ricorda Alessandro Magaraci, il collego con cui aveva condiviso diverse difese, anche importanti. «Era molto preparato», lo ricorda l'amico, ma poi la voce si spezza, soprattutto al ricordo di quell'ultima telefonata.

Toffoli lascia la moglie Katia, i genitori Caterina e Antonio, il fratello gemello Daniele, professore universitario. Oggi l'addio nella chiesa di San Giorgio a Fontanafredda (ore 15), poi l'ultimo viaggio verso il cimitero di S. Odorico a Sacile.