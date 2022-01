AZZANO - Slittano a data da destinarsi i funerali di Adriano Boccalon, 80 anni, il conosciuto e amato allenatore di calcio che già debole per motivi di salute pregressi, è stato vinto dal Covid. Per accertamenti medico legali che si sono improvvisamente rivelati necessari, le esequie già fissate di Boccalon sono state sospese. Gli accertamenti si dovrebbero tenere oggi alla Prosdocimo Funeral Home, che ieri pomeriggio, 21 gennaio, ha cancellato dall'epigrafe online la data del funerale, aggiungendo che le esequie si terranno in data da destinarsi. La famiglia però spera che si possano tenere comunque nel primo pomeriggio di sabato, come inizialemte stabilito, nella chiesa parrocchiale di Azzano

I FAMILIARI

Boccalon ha lasciato nel dolore la moglie Elda con la quale aveva festeggiato pochi giorni fa il traguardo delle nozze d'oro, e le figlie, Milena, Paola e Annalisa, attuale assessore comunale, i nipoti, parenti e amici. Una personalità che non sarà dimenticata ma che ora lascia un grande dolore a chi gli voleva bene, amici, calciatori e dirigenti con i quali aveva collaborato durante gli anni della sua carriera.

UN MISTER AMATO

«Ciao Mister. Abbiamo perso un grande uomo, un amico, un fratello, Noi tutti ti porteremo nel cuore e ti ricorderemo sempre, Il calcio dilettantistico, la tua grande passione, perde una colonna». Sono alcuni dei messaggi di cordoglio scritti sui social dai tantissimi amici, colleghi e conoscenti per ricordare Adriano. Un personaggio, con oltre 40 stagioni alle spalle come allenatore, oltre 1000 panchine. Boccalon era una leggenda nel mondo del calcio dilettantistico, soprattutto in quello friulano dove ha allenato dalla seconda all'Eccellenza. Nel Veneto ha avuto invece l'opportunità di allenare squadre come il Pramaggiore e il Corbolone-San Stino.

L'EDUCATORE

Il curriculum da allenatore parla da solo, ma Boccalon era anche un uomo di spessore, un educatore in campo e un modello per la famiglia. La sua è stata una vita divisa tra famiglia e calcio. Un mister d'altri tempi una persona squisita, genuina. Il calcio dilettantistico, la sua grande passione, perde una colonna. Era nato il 31 dicembre del 1941 ad Azzano (nella località di Cesena), in seguito aveva trascorso l'infanzia tra Azzano e Basedo, l'adolescenza e la giovinezza nella città ligure di Genova, dove la famiglia si era trasferita. Poi il ritorno ad Azzano.

IL RICORDO DELLA FIGLIA

«Da tempo papà lottava contro una malattia piuttosto aggressiva, diagnosticata nel giugno del 2020 - racconta addolorata la figlia Annalisa, che ha ricevuto le condoglianze dall'intera amministrazione - causata dall'esposizione professionale all'amianto. Era un uomo di sport, ma la sua professione era saldatore specializzato. Un mestiere molto duro e impegnativo, che lo ha portato a lavorare in petrolchimici, molti anni a Marghera e nei cantieri navali, tra cui la Fincantieri a Monfalcone. Girava l'Europa per lavorare nelle acciaierie e negli impianti siderurgici. Questo lavoro che lui ha amato tanto, gli ha dato tante soddisfazioni ma gli è costato caro, con l'insorgere della malattia legata appunto all'esposizione all'amianto. Prima ci sono state le cure al Cro di Aviano ricorda Annalisa anche con buoni esiti, anche se nel tempo le sue energie hanno cominciato a cedere. Poi la positività al Covid, contratto durante un breve ricovero in ospedale durante le festività. Nemmeno con le due dosi di vaccino è stato possibile salvarlo». Tante le sue imprese sportive, avendo allenato più di venti squadre del calcio dilettantistico, sia nel Friuli occidentale che nel Veneto. Allenatore per 40 anni che solo l'arrivo della pandemia ha fermato.