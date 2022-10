Morto Alfio degli asinelli: a 52 anni si è arreso alla spietata malattia

PORDENONE - È morto oggi, 24 ottobre 2022, a causa di una malattia incurabile Alfio Scandurra, 52 anni, di Pordenone. Era molto conosciuto non solo in città per il suo impegno per l’ambiente e la sua attività di trekking con gli asinelli, in particolare col suo amico di sempre Fiocco. Scrittore e blogger, è stato ospite di diverse trasmissioni sulle tv nazionali. Aveva giocato a rugby col Pordenone.