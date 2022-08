Era il sette marzo del 2020. Nel pomeriggio al Sevizio sanitario regionale arrivò la notizia che anche il Friuli Venezia Giulia contava il suo primo morto di Covid. Era una donna triestina e, ironia della sorte, apriva uno dei capitoli più drammatici della storia della pandemia: era deceduta in una casa di riposo. Da allora, salvo un brevissimo periodo, non c’è stato un giorno in cui in regione non ci sia stato un morto di Covid. Sino ad oggi. Anzi, a vedere le statistiche, ce ne sono stati almeno sei. Sempre al giorno. Un paradosso, seppur drammatico, perché la Regione per sette mesi, era tra quelle in cui la pandemia, pur picchiando duro e colpendo in maniera mirata le case di riposo e riempiendo le terapie intensive, era tra le più virtuosa sul fronte delle persone decedute per colpa del Covid. Insomma, i numeri erano ancora bassi. Poi la svolta: verso febbraio del 2021, infatti, il Friuli Venezia Giulia, sempre su base percentuale, è diventato uno dei territori in cui si moriva (e si muore tutt’ora) di più rispetto alle altre regioni. C’è da attendere il dato limato, ma quello più grezzo fotografa che in regione c’è stato, rispetto agli altri territori, fatte salve Lombardia e Veneto, un buon 12 per cento in più. Non è poco sul numero complessivo.



L’INDIRIZZO



Ad inizio della pandemia era arrivata una nota del presidente dell’Istituto superiore di sanità, il friulano Silvio Brusaferro, con la quale si invitava a segnalare, per questioni statistiche, ma soprattutto per capire il tasso di mortalità del virus, tutte le morti di pazienti positivi. In pratica la causa del decesso era strettamente collegata al Covid, indipendentemente dalle altre patologie, anche molto gravi dei pazienti. Sin qui nulla di male visto che serviva una banca dati che non esisteva. Il problema, però, è sorto nei mesi successivi. Da parte del Ministero della Sanità non erano arrivate specificazioni chiare e neppure dall’Istituto superiore. E così ogni regione, sul fronte del calcolo dei decessi, ha fatto come meglio ha ritenuto. Il Friuli Venezia Giulia, per non scostarsi dai dati raccolti, ha deciso di andare avanti come aveva fatto sino a quel momento, indicando, cioè, ogni paziente deceduto con tampone positivo come morto di Covid. A quel punto i numeri sono rimasti alti, superando anche la media nazionale.



I NUMERI



Dal giorno del primo morto di Covid ad oggi, martedì 30 agosto 2022, sono trascorsi 883 giorni a fronte di 5.357 morti complessivi (a ieri). Il conto è facile: da allora ci sono stati 6 morti al giorno di Covid. Sempre secondo i riscontri “misurati” con i parametri regionali. Ma c’è di più. In provincia di Udine i morti giornalieri sono stati tre, uno in quella di Pordenone, uno a Trieste e uno a Gorizia. Sempre al giorno e sempre di Covid. Ma possiamo andare oltre. Il mese in cui ci sono stati più morti è stato gennaio 2021. Rispetto a una media di decessi pari a 1.693 persone, rilevata negli ultimi 15 anni, esclusi il 2020 e 2021, in quei trenta giorni sono decedute in regione 2.240 persone. Segue dicembre 2021 quando i decessi sono stati 2.028 rispetto alla media, sempre nei ultimi 15 anni, di 1.642.



LA SCELTA



Il fatto di non aver cambiato la modalità di raccolta dei decessi di (o con) il Covid ha portato il Fvg ad essere uno dei territori in cui la mortalità a causa della pandemia è tra le più alte d’Italia. In realtà non è così. Fortunatamente. Già, perchè un buona fetta di persone decedute con tampone positivo, sarebbero comunque morte più o meno nell stesso periodo per le patologie pregresse che già avevano e per le quali erano in cura. Difficile, comunque, che allo stato, anche per uniformità di dati, possano cambiare gli indirizzi regionali.