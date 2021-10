Falciato in moto da un'auto: due perizie per la morte a 43 anni di Roberto

La Procura si affida all'ingegner Giuseppe Cardillo per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale in cui ha perso la vita Roberto Maccan, 43 anni, di Prata, operaio della Friul Intagli. Il sostituto procuratore Andrea Del Missier, valutati gli atti depositati dai carabinieri del Radiomobile di Sacile, ha deciso di effettuare ulteriori approfondimenti in merito ai tempi di svolta dell'auto e all'impatto tra i due mezzi, circostanze che permetteranno di individuare un eventuale concorso di causa. Si affiderà anche al medico legale Valentina Zamai, a cui la prossima settimana affiderà l'incarico per eseguire l'autopsia. Al termine della perizia verrà rilasciato il nulla osta che consentirà alla famiglia Maccan di dare l'addio al 43enne. La Procura, nell'ambito del un fascicolo aperto per omicidio stradale, ha intanto nominato un legale d'ufficio affinché l'automobilista iscritta sul registro degli indagati possa partecipare a tutti gli atti di indagine.

L'incidente è successo martedì sera in via Puja a Maron di Brugnera. Maccan stava rientrando a Prata a bordo della sua Bmw Gs, quando all'altezza di via Zoppat si è scontrato con la Toyota Aygon condotta a M.F., 51 anni, di Gaiarine, impegnata in una manovra di svolta. L'impatto è stato violento e il motociclista, sbalzato per trenta metri, è morto per le gravissime lesioni riportate. L'automobilista, rimasta illesa, era stata portata in ospedale sotto choc.

La tragedia di Roberto Maccan ha profondamente scosso la comunità di Prata, dove era benvoluto e molto rispettato. L'operaio - era uno stimato capoturno della Friul Intagli - aveva perso anni fa i genitori ed era lui a prendersi cura e a provvedere alle esigenze del fratello disabile e della nonna di 94 anni.