PRATA - Mondo imprenditoriale in lutto per la morte dell'imprenditore Maurizio Durante, 39 anni di Prata; amministratore del Gruppo Durante e vice presidente di Sirca Spa. Durante, che lascia la moglie Francesca, avvocato e consulente legale del Gruppo, i figli Alice di 7 anni e Giulio di 5, combatteva contro una malattia scoperta 5 anni fa, contro la quale aveva lottato. In questo ultimo periodo le sue condizioni si sono aggravate, l'imprenditore si è spento ieri all'Istituto dei tumori di Milano. Persona schiva e riservata, in grado di prendere decisioni forti, la sua scomparsa ha colpito le comunità di Prata e Ghirano, moltissimi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia. Oltre al padre Luigi, lascia la sorella Marzia, parenti e amici. I funerali, curati dai Servizi funebri Frè, saranno celebrati domani alle 17 nella chiesa di Ghirano.

FAMIGLIA E AZIENDA

Entrato in azienda dopo la laurea in Economia aziendale ed un master in Business administration al Mib di Trieste, stava preparando il passaggio per succedere al padre Luigi nella guida delle aziende di famiglia. Purtroppo la sua vita ha incontrato troppo presto l'ostacolo della malattia che ha cambiato drasticamente i progetti. Nella sua attività lavorativa si è contraddistinto per la capacità di individuare obiettivi innovativi per proiettare le aziende verso nuove sfide. Non gli piaceva apparire, ma il suo messaggio era sempre chiaro e deciso. «La sua umiltà era celata da una eleganza rara che si esprimeva nel suo fare quotidiano così la famiglia ricorda Maurizio -. Il 13 agosto avrebbe compiuto 40 anni, troppo pochi per congedarsi da questa vita, ma significativi per lasciare un segno indelebile nelle nostre società e in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo». Amava la famiglia, i figli, il lavoro, le uscite in barca.

IL GRUPPO DURANTE

Il gruppo Durante nasce nei primi Anni '70 nel cuore del distretto del mobile, per iniziativa dei fratelli Tarcisio e Luigi Durante (presidente di Sirca spa), che con intuizione coglievano le nuove opportunità nel campo delle vernici per l'industria del legno. Alla sua fondazione Sirca spa ha scritto una storia di successo, nazionale e internazionale. Oggi il fatturato delle aziende è di oltre 140 milioni di euro, 300 collaboratori, quattro stabilimenti produttivi: è la realtà del Gruppo Durante, di cui Sirca è parte integrante.

Mirella Piccin

