PORCIA - Si è spenta Tiziana Boschian, 58 anni compiuti il mese scorso, devoto agente (era mareresciallo) del corpo di Polizia locale e persona dall'animo gentile e generoso, descritta da tutti come una persona disponibile e sempre pronta a dare una mano. La notizia è stata diffusa ieri mattina dalla Protezione civile di Porcia: "Apprendiamo con immenso dolore della scomparsa dell'ispettore superiore Tiziana Boschian, già vicecomandante della Polizia locale di Porcia. Abbiamo perso una amica, un'agente, una persona sempre presente piena di risorse che non negava mai un supporto o un consiglio. Tiziana era una gran donna che con fierezza ed orgoglio indossava una divisa per servire il paese che con gioia l'ha adottata sia nella vita lavorativa che personale. Vogliamo, come grande famiglia di volontari, esprimere la nostra vicinanza al marito, ai figli ed a tutta la sua adorata famiglia".

La sua scomparsa ha riempito di dolore maggioranza, opposizione, i dipendenti comunali e tutti coloro che l'hanno conosciuta.



«È con profondo dolore che apprendiamo della prematura scomparsa di Tiziana Boschian - ha dichiarato il sindaco Marco Sartini - per molti anni vigilessa del comune di Porcia, vittima di una grave malattia. La sua presenza e dedizione al servizio pubblico erano encomiabili. Le nostre più sentite condoglianze anche a nome dell'intera Amministrazione nonché dei tanti cittadini che l'hanno conosciuta e incontrata, vanno prima di tutto alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno condiviso con lei momenti di vita e di lavoro».

I funerali avranno luogo mercoledì, 22 novembre, alle 15 nel Duomo di Porcia, ove la salma giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home di viale Turco 2 a Pordenone. Seguirà la tumulazione nel cimitero di Porcia. Il rosario verrà recitato invece martedì, 21 novembre, alle 19 nella Chiesa medesima. Eventuali offerte saranno devolute all'Area Giovani del Cro di Aviano.

A.C.