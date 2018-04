Addio a Sandra, mamma di tre figli e e insegnante del don Bosco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - (Su.Sal.) La vita non le ha risparmiato niente, ma ha saputo viverla con il sorriso sulle labbra, tanta dignità e l'amore che non ha mai fatto mancare ai tre figli., vedova di Francesco Toscano, aveva 57 anni; è morta il giorno di Pasquetta all'ospedale Santa Maria degli Angeli dopo aver perso l'ultimacontro unache le aveva minato il fisico, ma non lo spirito. Se n'è andata senza fare rumore, con accanto i suoi affetti più cari, tanto che la notizia della sua scomparsa è stata per molti un fulmine a ciel sereno. Figlia di Franco e Mariolina Brosadola, aveva frequentato le scuole elementari e medie in città, dove poi si era iscritta al liceo classico. Terminate le superiori, aveva scelto la facoltà di Giurisprudenza a Trieste, un percorso di studi portato avanti e terminato brillantemente, concedendosi anche il tempo di qualche lavoretto per guadagnare ed essere indipendente. Una volta proclamata dottoressa in legge, aveva per un periodo praticato la professione forense, ma poi la vita l'aveva indirizzata verso un'altra strada, quella dell'insegnamento. L'amore della sua vita, Francesco (Checco) Toscano, lo aveva conosciuto quando era ancora un adolescente...