SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Tradita dal cuore, è morta a soli 34 anni, Marica Paolon, nella casa che condivideva con il fidanzato. A trovarla ormai senza vita è stato proprio il giovane, che le stava accanto da anni, quando è rincasato verso l’ora di cena, lunedì sera, nell’appartamento in via Boreana a San Vito al Tagliamento. L’uomo ha subito capito che c’era qualcosa che non andava vedendo la fidanzata riversa. L’ha chiamata più volte senza ricevere risposte. Un silenzio tragico. Ha sperato che si trattasse solo di un brutto sogno, ma lei non ha più riaperto gli occhi. Se n’è andata così Marica Paolon, stroncata da un attacco cardiaco sopraggiunto nel sonno, a pochi giorni dal rientro delle belle vacanze trascorse con il compagno.

I SOCCORSI

Il fidanzato Walter - di professione sanitario - ha cercato di rianimarla e al contempo ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze in regione. Marica però non era addormentata: il suo corpo aveva smesso di lottare. Sul posto intanto era arrivata l’ambulanza dal vicino ospedale di San Vito, ma nonostante il prodigarsi dei medici per la giovane donna non c’era già più nulla da fare. Sul posto verso le 19 sono giunti i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti e il medico legale, al quale non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso, avvenuto qualche ora prima, mentre in casa Marica era sola.

CAUSE NATURALI

Il caso è stato comunicato alla Procura della repubblica e la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, ma sembra che non verranno attuati ulteriori accertamenti riguardo alla causa della morte sia perché sono stati già esclusi elementi esterni che potrebbero aver contribuito al decesso sia per le sue condizioni mediche pregresse. Tutto fa pensare a morte naturale. La notizia della scomparsa di Marica Paolon, giovane originaria di Fiume Veneto, dipendente della Gregoris, andata a convivere con il suo uomo da qualche tempo a San Vito, ha sconvolto la comunità fiumana. Sebbene stesse combattendo da anni con diversi problemi legati alla sua salute, non aveva mai smesso di lottare con tenacia. A sostenerla papà Ennio e mamma Rosy oltre alle due sorelle e un fratello, comprensibilmente distrutti e chiusi nel dolore. Ieri la notizia si è sparsa in paese a Fiume Veneto e le campane della parrocchiale che da giovane l’avevano vista partecipe dell’attività comunitaria l’hanno salutata con tristezza. Gli amici ricordano il suo sorriso dolce, la grande sensibilità verso tutti, l’amore per gli animali, la passione per la squadra di calcio del Milan. Era una ragazza calma e tranquilla e in paese, quando hanno saputo della sua morte, sono rimasti tutti davvero colpiti e affranti. Si attende ora il nulla osta del magistrato per fissare la data dei funerali. © RIPRODUZIONE RISERVATA