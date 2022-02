POLCENIGO - Se n’è andata a 49 anni Laura De Fort, originaria di San Giovanni di Polcenigo, ma da una ventina d’anni cittadina di Porcia, dove viveva con il marito Massimo Presot e la figlia Vittoria. « Laura era una donna straordinaria», ricorda il marito che la rivede impegnata negli ultimi 20 anni nell’associazionismo a Porcia e a Rorai, dove la bambina frequenta l’ultimo anno della locale scuola. «È stata attiva nel mondo del volontariato, prima alla scuola dell’infanzia e poi alla scuola primaria». Anche Vittoria, che accompagna il papà dopo la visita ai nonni a Polcenigo, fa eco spiegando che la mamma era meravigliosa.

E così è ricordata anche nella frazione polcenighese di San Giovanni, dove aveva vissuto infanzia e giovinezza. Un centro piccolo, dove tutti si conoscono e Laura De Fort aveva mantenuto molte amicizie. Impegnata nel lavoro nell’ambito delle risorse umane, ha scelto di restare a casa e dedicarsi alla figlia Vittoria e alla famiglia dopo la nascita della bambina. «Per tre anni ha combattuto con grande forza contro la malattia. È stata in cura al Cro ad Aviano, dove abbiamo, ha trovato personale umanamente e professionalmente eccezionale».

Nel centro pedemontano Laura lascia nel dolore la mamma Alba Gatti, infermiera per anni nell’ambulatorio del paese, e il padre Renato. La notizia della morte della giovane donna si è diffusa ieri mattina, lasciando il paese nello sconforto: «Un grande dispiacere – dice il sindaco Mario Della Toffola –. Ero amico di suo fratello, anche lui mancato in giovane età, lei l’ho vista crescere, la ricordo ragazzina». Oggi alle 15 l’ultimo saluto per Laura De Fort sarà nella chiesa parrocchiale di San Giovanni di Polcenigo, dove si potranno fare offerte alla Via di Natale.

F.G.