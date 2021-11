Morta l'imprenditrice agricola caduta dalla scala in casa

VALVASONE ARZENE - Si è spenta nel reparto di Terapia intensiva del Santa Maria degli Angeli di Pordenone Maria Rosa Zappetti, l’imprenditrice agricola di 64 anni che era stata ricoverata giovedì sera in gravissime condizioni dopo una caduta. La donna, titolare di un’azienda agricola individuale operante nel territorio comunale di Valvasone Arzene, in località Grava (via Grava è una stretta striscia di asfalto che corre in mezzo a campi ordinati e coltivati a cereali e semi oleosi) dove si trova anche l’abitazione, era stata trasportata in ospedale in codice rosso. A trovarla riversa a terra nello spiazzo interno della casa era stato il marito. La donna - secondo la ricostruzione dei fatti - avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduta da una scala, da un’altezza di circa tre metri. Trasportata in ospedale la donna, originaria della Bassa friulana, era stata subito ricoverata in Terapia intensiva e le sue condizioni erano apparse subito gravissime.