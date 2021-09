Perde l'equilibrio e cade in un dirupo di 30 metri, morta escursionista

TRAMONTI DI SOPRA,- Un'escursionista è morta in un incidente in montagna avvenuto nel pomeriggio lungo il sentiero che dalle Pozze smeraldine conduce alla diga di Cà Zul, in Val Tramontina. Secondo una ricostruzione, la donna, di 59 anni, stava seguendo il sentiero in compagnia di un congiunto quando ha perso l'equilibrio finendo in un dirupo profondo una trentina di metri. È morta all'istante. Per il recupero si sono mobilitati i tecnici della stazione del Soccorso alpino di Maniago e i Vigili del fuoco, intervenuti anche con la squadra speleo-alpino-fluviale. Dopo la constatazione del decesso da parte del medico dell'elicottero, la Procura della Repubblica ha dato il nullaosta alla rimozione della salma.