Domani pomeriggio - 25 febbraio - Fontanafredda si ferma per l’ultimo saluto a Emily Bressan, il piccolo angelo di Ranzano mancato martedì al Burlo Garofol, dopo aver lottato per sette mesi contro la leucemia. La piccola farfalla è volata in cielo improvvisamente a seguito delle conseguenze di una complicazione inattesa, gettando nello sconforto la famiglia, mamma Stefania, papà Massimo, il fratello, gli zii e le zie, il nonno e la nonna e la comunità tutta. Un comune e un paese, Ranzano, listato a lutto. Chiamato domani a confortare la famiglia nella chiesa di San Paolo apostolo, dove ci sarà la celebrazione di commiato presieduta da don Giacomo Santarossa, il parroco di Vigonovo e di Ranzano. Questa sera, alle 19, nella stessa chiesa sarà recitato il rosario.



I COMPAGNI DI SCUOLA



Emily era una ragazza solare, amante della ginnastica artistica e brava a scuola. «Era davvero brava – ricorda il dirigente Maurizio Malachin – piena di vita e con molti amici». Ieri per gli insegnanti il difficile compito di spiegare e annunciare ai suoi compagni di classe che Emily non avrebbe più fatto ritorno a scuola, e nonostante la lunga attesa piena di speranze non si sarebbe più seduta con loro tra i banchi in classe. Frequentava la seconda media, ma era da giugno che di fatto, con la fine della scuola, i compagni non l’avevano più vista. A supporto di insegnanti e soprattutto dei compagni, anche la presenza di uno psicologo. La diagnosi della malattia avvenuta a luglio non le aveva più permesso di seguire le lezioni dal vivo e di rivedere quindi i suoi compagni di classe. Armata di computer veniva seguita però dagli insegnanti grazie al progetto Istruzione a domicilio, attuato però non in presenza, dal momento che comunque doveva rimanere isolata e lontano da qualsiasi rischio. E quando era a Trieste al Burlo Garofolo era seguita dal team di insegnanti che supportano i piccoli guerrieri ospiti della struttura, in piena collaborazione con gli insegnanti della Svevo dell’Istituto comprensivo di Fontanafredda.



LE AMICHE DELLA GINNASTICA



Grande partecipazione anche per le amiche e compagne della ginnastica artistica, la sua vera passione da quando era piccola tanto che – come ricordavano i genitori – il suo idolo era da sempre Vanessa Ferrari, di cui voleva seguire le orme. Come ha anticipato la sua insegnante Michela Biffis, della società Artistica Brugnera 2004, domani ci sarà una delegazione in divisa ufficiale ad accompagnare Emily nel suo ultimo viaggio.



LA FAMIGLIA



Per volontà della famiglia non fiori, ma solidarietà a favore di due associazioni, l’Associazione Luca onlus di Udine e l’Agmen Fvg, entrambe realtà di volontariato nate dalla volontà di genitori e famiglie che dopo aver vissuto dolorose esperienze per malattie oncologiche dei propri figli, hanno deciso di dare vita a sodalizi di supporto e aiuto alle famiglie costrette a vivere i drammi di un bambino malato e lontano da casa. Ancora ringraziamenti da parte della famiglia anche a tutti i medici che in questi mesi, a Trieste e qui, si sono presi carico della piccola Emily: «Davvero eccezionali per la vicinanza, la comprensione e la dedizione dimostrata».