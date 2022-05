PORDENONE - È mancata Paola Montico, una donna molto conosciuta in città per la sua professione e la generosità nei confronti delle persone più fragili. Aveva 57 anni e stava lottando contro uno di quei mali che non lasciano scampo. Laureata in Economia, ha sempre lavorato nel settore bancario, dove si è dimostrata attiva e brillante. Ha ricoperto per diversi anni il ruolo di direttore di Banca Euromobiliare di Pordenone. In quel contesto aveva conosciuto il marito Sergio Benassi con il quale ha vissuto una vita d'amore esemplare. Era una professionista preparata, competente e intraprendente, nello stesso tempo sensibile e attenta alle esigenze di ciascuno. Nel privato ha aiutato molte persone, sempre con discrezione e generosità. Assieme al marito ha sostenuto con convinzione la Fondazione Down Fvg condividendone finalità e progetti. La sua prematura scomparsa, avvenuta venerdì scorso, lascia un grande vuoto nel marito e nei familiari, ma anche nelle tante persone che l'hanno conosciuta e apprezzata. L'ultimo saluto a Paola Montico verrà dato il 6 maggio, alle 10.30, nel duomo concattedrale di San Marco (la cerimonia sarà preceduta giovedì, alle 18.30, dalla recita del Rosario).