Addio ad Albina Poles, 91 anni: la moglie di Armando Cimolai in azienda fino all’ultimo. Il marito era scomparso ad ottobre

PORDENONE - Si è spenta oggi, sabato 3 giugno 2023, a 91 anni Albina Poles, vedova di Armando Cimolai, fondatore dell'omonimo Gruppo, leader mondiale nella realizzazione di strutture e opere di ingegneria complessa. L'anziana era ricoverata da qualche giorno in ospedale a Pordenone per sottoporsi a cure e terapie, purtroppo però non vi è più uscita e oggi è spirata.

Nonostante l’età, ogni giorno non faceva mancare la sua presenza e il suo apporto di esperienza nella gestione dell’azienda, recandosi regolarmente in ufficio.