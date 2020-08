Manlio Moro superstar. E Prata si gode il suo baby campione su due ruote

PRATA - Dopo l'incidente che lo scorso anno l'aveva costretto ad interrompere l'attività agonistica e lo stop di quest'anno dovuto al Covid-19, alla ripresa delle gare il ciclista Manlio Moro ha conquistato due maglie tricolori, laureandosi campione italiano juniores nell'inseguimento e nell'Omnium, specialità che assegna il titolo sommando i punti ottenuti in 4 specialità. Il 10 luglio, a Forlì, Moro ha dominato il tricolore individuale di inseguimento su pista, sbaragliando tutti gli avversari. Nel fine settimana, nell'ab ito delle Tre sere al Bottecchia di Pordenone, presenti tutti i migliori atleti italiani, ha conquistato l'argento nella corsa a punti, vinta dal compagno Alessio Portello. Nella serata finale, Moro si è invece aggiudicato la maglia tricolore nell'Omnium.



LA STORIA

Atleta della Borgo Molino: Rinascita Ormelle, il 18enne abita ad Azzano, ma la sua famiglia ha origini pratensi. Nonna Maria abita ancora nell'antica casa contadina di via Calle Nuova a Prata di Sopra e quando ne ha la possibilità, il nipote (stesso nome del nonno), naturalmente in biciclette, va a farle visita.



PAESE IN FESTA

Nei bar, nei negozi e per le strade di Prata non si parla che dei trionfi di Moro. Anche il sindaco Dorino Favot e l'assessore allo sport Renato Maccan si sono voluti complimentare con il 18enne e i suoi famigliari: «Con le sue vittorie - hanno detto - Manlio fa onore sia ad Azzano Decimo che a Prata, dove ha origine la sua famiglia e, tutt'ora risiedono numerosi suoi parenti. Bravo Manlio e continua a darci ulteriori soddisfazioni che sono motivo d'orgoglio per le due comunità e per tutto lo sport pordenonese».

