â€‹Il morbillo ora torna a fare paura: riscontrati due focolai

di Alberto Comisso

PORDENONE - Iltorna a far paura. «Da un anno - sottolineain forza all'Azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale - stavamo mettendo in guardia sulla possibilità che questa malattia, che nel 2017 ha interessato in Italia 5mila persone (peggior dato europeo dopo la Romania), potesse interessare anche il Friuli Occidentale. E così è stato». I casi sino a questo momento accertati sono diversi uno è ancora in fase di definizione ma il rischio è che i contagi possano moltiplicarsi interessando chi non si è vaccinato o chi non ha mantenuto la cosiddetta memoria immunologica.«Si tratta di casi, sui quali il Dipartimento di prevenzione sta facendo le opportune verifiche, che non hanno trovato alcuna correlazione tra loro. Abbiamo riscontrato spiega Crapis due focolai distinti e ci fa paura pensare che se ne possano sviluppare altri. Il dato ancor più allarmante è che non siamo in presenza di contagi che riguardano soltanto i bambini, ma tra gli ammalati ci sono anche adulti. Il morbillo ha interessato pure un sedicenne e due (il terzo resta da confermare) con età superiori ai 35 anni». Ci sono stati anche ricoveri ospedalieri...