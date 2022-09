Montereale Valcellina, esce per l'escursione quotidiana in montagna ma non torna più: disperso 67enne

MONTEREALE VALCELLINA - Si cerca un uomo di 67 anni non rientrato dalla quotidiana escursione nel comune di Montereale Valcellina, in provincia di Pordenone. Attivata la stazione di Maniago del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, l'elicottero della.Protezione Civile. In un primo tempo è stato attivato anche l'elicottero della Guardia di Finanza proveniente da Bolzano e dotato di speciale apparecchiatura per l'individuazione di dispositivi elettronici, ma la missione è stata abortita per vento forte. Le perlustrazioni sono in corso lungo la sentieristica della zona dalle 16.30, a piedi e con perlustrazioni dall'alto.