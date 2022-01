Piancavallo di nuovo nel caos, migliaia di auto in coda per andare a sciare: disagi e proteste

PORDENONE - Piancavallo preso d’assalto da migliaia di turisti. Ieri nella località montana sono state registrate tra le 7 e le 8mila presenze che, se da un lato hanno ulteriormente dato conferma di quanto il polo sciistico stia vivendo una stagione da incorniciare, dall’altro hanno creato non pochi disagi. Complici l’Epifania soleggiata e le abbondanti nevicate di mercoledì, Piancavallo è diventata la meta preferita di chi ha voluto trascorrere una giornata all’aria aperta. Nonostante i ripetuti avvertimenti sul gruppo Facebook “Piancavalloholidays”, arrivati dopo le numerose criticità che erano state segnalate a più riprese durante le festività natalizie, ieri è stata un’altra giornata da incubo per chi ha voluto salire in quota.



I DISAGI



Numerosi gli automobilisti che, sprovvisti di catene o di gomme invernali, all’altezza della Bornass si sono dovuti fermare. Impossibile proseguire a causa del ghiaccio che si stava formando sulla stra, ma anche per chi, con i soli pneumatici estivi, ha dovuto accostare l’auto e montare le catene. Ed è qui che sono iniziati i problemi, con lunghe code che si sono formate già a partire da metà mattina. I più abili sono riusciti ad arrivare sino alla galleria Paramassi ma poi si sono dovuti arrendere. Le soluzioni erano due: tornare indietro oppure montare le catene da neve. Come se non bastasse, ancora una volta è emerso il problema dei parcheggi. Del tutto insufficienti i 700 posti disponibili a Piancavallo, tant’è che gli automobilisti si sono visti costretti a parcheggiare, anche contromano, lungo la strada. Un cittadino pordenonese, che ha la casa a Piancavallo, ieri pomeriggio ha tentato di salire. Per lui, però, ogni tentativo è risultato vano.



AUTO BLOCCATE



«Ho deciso di non partire la mattina – racconta – proprio perché immaginavo i problemi. Con grande stupore e rammarico ho potuto constatare, ancora una volta, come non ci fosse nessuno a controllare se gli automobilisti erano provvisti delle dotazioni invernali. Ho provato più volte a contattare al telefono la polizia locale di Aviano ma non c’è stato verso. Fortunatamente, da quanto mi risulta, alle 16 una pattuglia dei carabinieri ha provveduto a bloccare la strada e quindi il traffico in salita. Altrimenti i problemi si sarebbero sommati. Possibile – si chiede – che non si riesca a controllare, una volta per tutte, chi decide di recarsi a Piancavallo? Non è possibile che ogni volta i problemi siano sempre gli stessi». La viabilità in tilt ha avuto ripercussioni anche sui soccorsi: i vigili del fuoco, partiti da Pordenone per effettuare un intervento di apertura di una porta, hanno impiegato un’ora e mezza per arrivare a Piancavallo. Situazioni inconcepibili per l’assessore Danilo Signore: «Siamo alle solite – allarga le braccia – con numerosi sprovveduti che salgono in montagna, con la neve, pensando di andare al mare. I controlli ci sono ma è impossibile fermare tutte le macchine: le code, altrimenti, sarebbero infinite con ripercussioni sulla viabilità della Pedemontana. I nostri agenti, con i carabinieri, hanno presidiato ieri Piancavallo da mattina a sera e assicuro che sono stati sanzionati non pochi automobilisti».



I PARCHEGGI



«I parcheggi? Quelli presenti è evidente che sono insufficienti. Stiamo già pensando a un’altra area di sosta, con almeno 200 stalli». Intanto il maltempo di mercoledì, complici le forti raffiche di vento, ha causato la caduta di rami e alberi in alcuni comuni della Destra Tagliamento. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Cordovado, San Vito al Tagliamento, San Quirino, Cavasso Nuovo, Fanna, Castelnovo del Friuli e Pinzano al Tagliamento per liberare alcune strade.