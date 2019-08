Malore la coglie ai piedi del Campanile di Val Montanaia: salvata

CIMOLAIS - I Vigili del fuoco di Pordenone e Maniago e il Soccorso alpino della Valcellina hanno raggiunto e portato in salvo una donna che era stata colta da malore ai piedi del Campanile di Val Montanaia mentre percorreva il sentiero 353, scendendo dal Bivacco Perugini, in comune di Cimolais (Pordenone). Dopo un primo tentativo infruttuoso, a causa delle cattive condizioni di visibilità, di far intervenire l'elicottero Drago del Reparto Volo Vvf di Venezia, personale Saf e tecnici del Soccorso alpino hanno iniziato la risalita a piedi. Nel frattempo l'elicottero dell'elisoccorso regionale Fvg, sfruttando una finestra di bel tempo, è arrivato sul luogo dell'intervento, proprio mentre le squadre a piedi avevano raggiunto l'infortunata: con il verricello è stata portata a bordo del velivolo del 118 che l'ha trasferita all'ospedale di Spilimbergo. La donna non sarebbe in pericolo di vita.

