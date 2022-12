FRIULI - Presi d’assalto i poli turistici invernali della regione anche senza neve e con una sola pista da sci aperta. In regione ieri si sciava solo nel comprensorio di Sella Nevea che ha aperto una parte delle piste e alcuni impianti di risalita, quali la telecabina Canin, la seggiovia Gilberti e la funivia del Prevala. A Tarvisio e a Piancavallo, invece, erano aperti rispettivamente la telecabina del Lussari e la seggiovia Tremol 1, ma con accesso consentito solo ai pedoni. Data l’apertura parziale delle piste, PromoTurismoFVG ha deciso di applicare uno sconto del 30 per cento sull’acquisto degli skipass giornalieri. In ogni caso ieri, anche a fronte della bella giornata, la montagna è stata una delle mete preferite dai turisti nel giorno di festa.



IL DETTAGLIO

A Sella Nevea c’è stato un afflusso di sciatori ben superiore alle aspettative: già alle 12 erano oltre 600 le persone ad affollare le piste, più del doppio rispetto alle 300 attese. È stata aperta per la prima volta anche la nuova pista da fondo a quota 1600 metri sullo Zoncolan, accessibile dall’impianto di Ravascletto e anche lì l’affluenza e il riscontro degli appassionati sono stati ottimi. Tanta gente si è vista anche dove gli impianti erano aperti soltanto per i pedoni: sul Lussari e a Piancavallo, dove oltre alla Tremol 1 erano aperti oggi anche il palaghiaccio e il bob su rotaia.



L’ASSESSORE

«Che ci sia grande desiderio di tornare sulla neve lo dimostrano i numeri delle prevendite degli skipass: al 4 dicembre sono stati infatti 9.181 con un incasso pari a 1.345.072 euro, in crescita del 71% rispetto all’anno scorso». Questo il commento dell’assessore regione alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, che ha evidenziato la strategia adottata quest’anno da PromoTurismoFVG, fino a questo momento premiata da turisti e appassionati, basata su sicurezza sulle piste e qualità dell’offerta, unitamente a prezzi competitivi.



LE DECISIONI

Per quanto riguarda l’apertura degli impianti e delle piste negli altri poli, dipenderà dalle condizioni meteo, che potrebbero cambiare già da lunedì 12 dicembre. Pertanto un nuovo aggiornamento relativo alle aperture dei poli sarà diramato da PromoTurismoFVG nel pomeriggio di domenica. L’assessore Bini ha comunque sottolineato come il meteo e le temperature abbiano condizionato le aperture degli impianti in tutto l’arco alpino, con ritardi ad esempio nell’area del Cansiglio, a Madesimo e a Cortina.



PIANCAVALLO

Piancavallo Holidays Group, il più partecipato gruppo Facebook sulla località turistica con oltre 17 mila membri, ha deciso di scioperare in seguito all’annullamento dei mercatini di Natale (il “Christmas Village”, del quale sarebbe andata in scena la seconda edizione). Gli amministratori del gruppo hanno indetto una giornata di sciopero simbolico, bloccando per ventiquattr’ore le attività sul gruppo. «È proverbiale l’astensione di questo gruppo da qualsiasi querelle politica avvenga su questa località» si legge in un post pubblicato dagli amministratori. «È vero anche, però, che non si può far sempre finta che il cielo sia blu: prova ne è quanto sta accadendo in questi giorni. Ed è per questo motivo quindi, d’accordo con gli altri amministratori, che abbiamo deciso 24 ore di sciopero bianco in segno di richiesta di rispetto per tutti coloro che amano Piancavallo, che investono in Piancavallo e che pagano tributi per Piancavallo. Il gruppo ritornerà ad essere operativo già domani (oggi per chi legge)». Intanto sono in corso incontri per cercare soluzioni.