In montagna metà delle famiglie è fatta di single

di Lara Zani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Le coppie con figli vivono a Brugnera (37,43 per cento), ma anche a Prata (35 per cento), Pasiano (33,62 per cento) e a Cordenons (33,34 per cento), mentre i paesi di montagna sono quelli nei quali si concentra il maggior numero di famiglie unipersonali, composte per lo più da anziani: è il caso, per esempio, di Clauzetto (dove le persone solo sono il 56,88 per cento), di Andreis (56,79), entrambi Comuni nei quali oltre la metà delle famiglie sono composte da una sola persona. I DATISono alcuni dei dati che...