PORDENONE - Un grave malore, probabilmente un'altra emorragia cerebrale dopo quella del marzo 2011, ha colpito monsignor Angelo Santarossa. Ora l'89enne è ricoverato nel reparto di Medicina d'urgenza del Santa Maria degli Angeli, in condizioni disperate, tanto da ricevere i conforti religiosi. L'età non è dalla sua, ma resta un combattente nato. «Io non mollo mai - è il suo motto -, specie quando difendo una causa giusta». Tempra e carattere d'altri tempi, forgiati in un cammino di fede cominciato con l'ordinazione del 3 luglio del 1960. Di fatto una vita e un mondo fa. Domenica a mezzogiorno aveva pranzato a Pasiano con l'amico don Vittorio Brunello, dopo la celebrazione della messa. In serata il malore nell'abitazione di famiglia, in via Spinazzedo a Palse di Porcia, la corsa all'ospedale e le ore d'angoscia. «Preghiamo per lui - dice il vicario generale don Roberto Tondato -, gli siamo vicini».



VOCAZIONE

In Curia c'è chi lo chiama "Generale" e chi "Decano". Nato a Porcia, a 27 anni il suo primo incarico diocesano fu quello di vicario parrocchiale a Spilimbergo, e successivamente a Casarsa, dove conobbe Pier Paolo Pasolini. Dopo un breve trasferimento in Svizzera, il primo luglio del '67 divenne cappellano militare. «Quello è un giorno - ha raccontato più volte - che non dimenticherò mai». Due mesi prima, guidando una vecchia Simca 1000, andò fino a L'Aquila per seguire il Battaglione addestramento reclute degli alpini della Julia. Molti gli incarichi retti da quel momento in poi: cappellano del Comando provinciale dei vigili del fuoco (1980), delegato vescovile per l'assistenza spirituale alle istituzioni militari (95), assistente regionale per la Polizia di Stato Fvg (dal 96 al 2002). Altrettante di conseguenza le presenze in missione: Libano, Bosnia-Erzegovina, Albania e Kosovo. Il monsignore seguì i soldati anche in operazioni celebri: "Forza Paris" in Sardegna, "Vespri siciliani" in Sicilia e "Testuggine" lungo la calda frontiera italo-slovena. Viaggiando in nave si confrontò con la giornalista Oriana Fallaci, proprio mentre scriveva "Inshallah. In tutto 42 anni da cappellano militare, incontrando 3 milioni di giovani, in uniforme e non. Tanto da ottenere, dal 2005, diverse onorificenze: ufficiale, cavaliere e commendatore al merito della Repubblica italiana.



RICONOSCIMENTI

Per la verità, don Angelo non ha mai dato grande peso ai titoli, anche se indubbiamente gli hanno fatto piacere. Nel 2012 arrivò anche il Purlilium, ricevuto con fierezza, essendo di Palse. «Sentendo le motivazioni del riconoscimento - commentò sorridendo nell'occasione -, mi viene da pensare che forse qualcosa di buono nella vita sono riuscito a combinare. Comunque, ciò che più conta è il cuore con cui si riesce a fare ogni cosa». Nell'occasione volle dedicare il premio a un giovane militare italiano, che durante la missione in Libano offriva sistematicamente i suoi pasti a un bambino sciita.



IDEE

Nel 2020 ha festeggiato i 60 anni di sacerdozio. Di fatto la sua "carriera nella Chiesa" non si è mai chiusa, con il cappello da alpino sempre in bella vista. Dopo la pensione è stato parroco a Montereale Valcellina e amministratore di Barcis e Andreis (dal 2000 al 2008), ricoprendo ulteriori servizi ecclesiali successivamente, sia in Valcellina che nell'hinterland pordenonese. Prelato d'Onore del Papa, non ha rinunciato a dare una mano all'Unità pastorale di Pasiano neppure dopo il primo ictus. In occasione di un convegno dell'Ascom del 2019 ha avuto modo di dire - per l'ennesima volta - come la pensa. «I reati vengono commessi dove ci sono abbondanza, lavoro e soprattutto soldi - era stato il suo intervento -. I delinquenti non scelgono le realtà povere e marginali. In tutta la Destra Tagliamento si vive bene, e forse qui la gente si è decisa finalmente a denunciare i torti subiti: ha fiducia nelle Forze dell'ordine e nel loro operato. I delinquenti si sentono invincibili quando i cittadini si girano dall'altra parte, per paura di ripercussioni e per non esporsi in prima persona». Un timore che certamente, comunque la si pensi, lui non ha mai avuto.