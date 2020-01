Monossido di carbonio, marito e moglie gravemente intossicati

SESTO AL REGHENA - Una coppia di anziani è rimasta gravemente intossicata dal monossido di carbonio. Marito e moglie - 73 e 71 anni - sono stati trasportati all'ospedale di Trieste con l'elisoccorso per essere sottoposti al trattamento in camera iperbarica. A dare l'allarme, verso le 7.30 di oggi, giovedì 16 gennaio, sono stati i figli della coppia. Hanno trovato i genitori sul divano privi di conoscenza e hanno chiesto aiuto alla centrale operativa del soccorso regionale di Palmanova. Gli anziani hanno ricevuto le prime cure dal personale arrivato a Sesto al Reghena in ambulanza e dai Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA