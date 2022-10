PORDENONE - Sfrecciano in piazza XX Settembre a Pordenone facendo slalom tra le persone, passano a velocità sostenuta in mezzo alle bancarelle del mercato e come se tutto ciò non bastasse ha pure l'ardire di correre lungo il tratto urbano della Pontebbana facendosi sfiorare dai camion. Sono i monopattini elettrici che oramai anche a Pordenone sono diventati mezzi di locomozione che sono in tanti ad utilizzare. E non solo quelli messi a disposizione dal Municipio tramite una azienda che ha vinto la gara, ma ce ne sono tanti anche privati.



LA SITUAZIONE

«Per la verità - spiega il nuovo comandante della polizia locale, il colonnello Maurizio Zorzetto - si tratta di un argomento decisamente articolato e già disciplinato da normative nazionali. Quei Comuni che invece hanno stretto le maglie con ordinanze sindacali si sono visti poi battuti al Tar. C'è quindi da fare attenzione». Resta il fatto che visto come stanno le cose in città, forse prevenire è meglio che curare. Come dire, insomma che i monopattini o meglio, come vengono utilizzati in alcuni frangenti, rischiano di causare qualche incidente.



TORNANO I VIGILI

Visto che le regole ci sono già, allora è bene che vengano fatte rispettare. Come ad esempio quella che nelle zone a traffico limitato (piazza XX Settembre, piazzetta Cavour, i due Corsi e l'intera area circostante) i monopattini devono avere una velocità massima di 5 chilometri all'ora. In pratica poco più che a una camminata a piedi. A vedere come sfrecciano, invece, i monopattini in quella zona , c'è subito da dire che la corsa è ben più che sostenuta. «Posso dire - spiega il comandante dei vigili, Zorzetto - che da lunedì prossimo si rivedranno in città due vigili urbani appiedati che cammineranno in lungo e in largo in centro. Saranno loro a tenere sotto controllo anche il transito dei monopattini. È chiaro che se ci saranno delle infrazioni verranno multati».



IL MERCATO

Un altro dei servizi che saranno particolarmente attivi sarà quello di verificare altri due aspetti che riguardano proprio il traffico dei monopattini elettrici. Il primo è la corsa sui marciapiedi, assolutamente vietata (così come per le biciclette) che mette in pericolo sia chi corre con il mezzo elettrico che gli stessi pedoni che camminano. Il secondo, invece, riguarda un altro aspetto che si manifesta nei due giorni di mercato. In quella occasione, infatti, che circola con il monopattino tra le bancarelle dovrebbe scendere e spingerlo. In realtà praticamente nessuno lo fa, ma quasi tutti praticano lo slalom tra le persone. «Sono tutte cose che i vigili a piedi lungo le vie cittadine sistemeranno - conclude il comandante - perchè la presenza sul territorio oltre che da deterrente consentirà anche di prendere per mano i problemi e risolverli». Per quanto riguarda il resto delle strade cittadine i monopattini possono correre lungo le piste ciclabili, sempre moderano la velocità, mentre non possono assolutamente transitare sulla Pontebbana. Se effettivamente sarà istituito il nuovo servizio e soprattutto se sarà continuativo uno dei problemi di viabilità che sta montando potrà essere sistemato prima che arrechi danni alle persone.