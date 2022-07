POLCENIGO - In tempi in cui i sindaci emanano ordinanze che vietano gli sprechi dell'acqua e in cui le bollette della corrente elettrica corrono più di un cavallo al galoppo, l'idea di Mauro Della Toffola può risultare vincente. 48 anni, di Polcenigo, un importante passato come ballerino, Mauro ha aperto una sua attività: Mister lavaggio. In pratica, lava le auto a domicilio e lo fa senza usare acqua.

COME FUNZIONA

«A domicilio può significare anche che mi prendo cura dell'auto mentre il proprietario è al lavoro alla scrivania, o all'opera nella sua azienda», spiega. Ma come fa a non usare l'acqua? «Uso prodotti professionali biodegradabili che non danneggiano l'ambiente. Una cosa quest'ultima che mi piace molto e che reputo necessaria ormai. Un po' di energia oltre all'olio di gomito ce la metto, con l'aspiratore per gli interni, che è a batteria».

PASSIONE ALLE SPALLE

Mauro è un volto molto noto tra coloro che amano il ballo, soprattutto i ritmi sudamericani. La sua scuola Karisma latino è risultata per anni tra le più frequentate e ha insegnato a Pordenone, Jesolo, Pramaggiore, Cordovado. È stato anche animatore nelle sale latinoamericane: Diamantik e Palmariva, solo per citarne un paio di note. «Poi ho avuto seri problemi con la schiena, ho dovuto abbandonare il ballo e, alla soglia dei 40 anni, reinventarmi. Oggi per fortuna quei problemi non ci sono più e ho anche trovato una strada lavorativa che mi piace». Un cambio di direzione per Della Toffola che fino ai problemi di salute aveva concentrato la sua vita sul ballo, con ottimi risultati.

UN PASSATO DI VITTORIE

In gioventù si è laureato nove volte campione italiano tra liscio, latino americani e la combinata dieci balli. Negli standard ha vinto la Coppa Europa e tre titoli internazionali. «In Italia vivere di ballo non è facile» commenta senza nostalgia: l'importante è guardare avanti. Il primo cliente ufficiale come Mister lavaggio è stato il sindaco del suo paese e quasi omonimo Mario Della Toffola, pare molto soddisfatto del risultato finale. Intervento a chiamata, a domicilio, con prodotti eco: il servizio costerà parecchio. «A dire il vero no: per un'utilitaria, dentro e fuori, venti euro, poi si può salire fino a cinquanta euro per macchine di lusso o d'epoca, Comunque sfido chiunque a trovare un solo filo di polvere dopo il mio passaggio» assicura sorridendo.

I clienti come arrivano? «Con il passaparola perché se uno è soddisfatto ti consiglia e poi mi trovano sulla mia pagina Facebook Mister lavaggio». Buono anche in tempi di siccità.