Miss Italia, Diletta e Valeria finaliste: riammessi Veneto e Friuli Foto

di Giuseppe Babbo

JESOLO Colpo di scena all'ultimo minuto perche, dopo un'iniziale esclusione dal concorso di Miss Italia delle proprie finaliste, hanno visto il ritorno di una veneta nella Finalissima.Lo ha annunciato ieri sera Patrizia Mirigliani, patron dell concorso dopo che si era verificata l'esclusione dell'unica candidata del Veneto tra le 30 finaliste che lunedì 17 settembre, in diretta su La7, si contenderanno la corona. A partecipare alla finale di Miss Italia sarà quindi Miss Veneto19 anni di Grantorto (Padova) e anche Miss Friuli, 19 anni, di Aviano.La decisione è emersa ieri sera a Jesolo durante la presentazione delle 33 finaliste del concorso quando è stato confermato l'annuncio della aspiranti Miss che alla fine hanno ottenuto il lasciapassare. In mattinata le concorrenti del Veneto ad aver superato la prima selezione, assieme alla vincitrice del titolo regionale, erano ancheDue invece le concorrenti del Friuli VG in gara fin dalla mattinata: Elisa Stante (Miss Friuli Venezia Giulia, 21 anni di Trieste) e appunto Valeria Capelli, 19 anni di Aviano (Pordenone).