FRIULI Alice Toniutti ventiquattro anni di Tarcento (Udine) si è aggiudicata al Centro Congressi “Kursaal” di Lignano Sabbiadoro il titolo di “Miss Friuli Venezia Giulia” valido per l’ammissione alle prefinali nazionali di “Miss Italia”. Alice perito agrario, lavora in un magazzino occupandosi della logistica e tra gli sport che pratica equitazione, palestra e nuoto. Alice è arrivata alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia” vincendo il titolo di “Miss Latisana” nel mese di aprile e si è aggiudicata poi la fascia regionale di “Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia” al “Parco Termale Riviera Resort” a Lignano Sabbiadoro nel mese di agosto. La finale è stata organizzata dalla “Sil - Società Imprese Lignano S.p.A.” che gestisce il Centro Congressi Kursaal con il coordinamento e la direzione artistica di Paola Rizzotti, titolare dell’agenzia “modashow.it” esclusivista in Regione del più popolare concorso nazionale di bellezza, giunto quest’anno all’ottantatreesima edizione.

Molto apprezzato dal pubblico lo spettacolo presentato da Michele Cupitò che ha visto la partecipazione di venticinque concorrenti che hanno sfilato con il body ufficiale del concorso, abbigliamento sportivo e con una collezione di costumi da bagno “vintage” degli anni sessanta. Le varie sfilate sono state intervallate da esibizioni della cantante Nicole Vioto e dalla coppia di ballerini Damiano ed Aurora.

LA PREMIAZIONE

Il momento della premiazione ha visto poi sul palco Lina Marson responsabile della “Sil”, il sindaco di Lignano Laura Giorgi, Elisa Molettieri “Miss Friuli Venezia Giulia 2021” ed Erika Rebbelato “Miss Sport Friuli Venezia Giulia 2021” sesta classificata a “Miss Italia 2021”. Nel corso della serata sono stati assegnati anche i titoli di “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia” ad Alessia Maugeri, ventisei anni di Udine e di “Miss Social Friuli Venezia Giulia” a Gaia Capitanio, ventitré anni di Trieste che ha conquistato i favori della giuria tecnica del progetto "Miss Italia racconta l'Italia" con il video da lei realizzato dedicato alla sua città.

LA SQUADRA

La squadra delle ragazze del Friuli Venezia Giulia che parteciperanno alle “prefinali” nazionali di Miss Italia sarà così composta: "Miss Friuli Venezia Giulia": Alice Toniutti di Tarcento (Ud); "Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia": Arianna Sgarbossa di Udine; "Miss Social Friuli Venezia Giulia”: Gaia Capitanio di Trieste; "Miss Cinema Friuli Venezia Giulia": Alessia Maugeri di Udine; "Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia": Anna Grosso di Colloredo di Monte Albano (Ud); "Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia": Jannet Antonia Belabed di Udine (subentrata ad Alice Toniutti dopo la sua vittoria a “Miss Friuli Venezia Giulia”); "Miss Miluna Friuli Venezia Giulia": Dalila Cipolla di Fiume Veneto (Pn); "Miss Rocchetta Bellezza Friuli Venezia Giulia": Angelica Mazzero di Cervignano del Friuli (Ud); “Miss Kissimo Biancaluna Friuli Venezia Giulia": Maria Franceschi di Borgomeduna (Pn).